La pièce met notamment en scène les jeunes années de Jim Hopper et Joyce Byers – incarnés par David Harbour et Winona Ryder à l'écran. Image: netflix

Les héros de «Stranger Things» se retrouvent sur les planches

La pièce de théâtre adaptée de la série à succès de Netflix a attiré les stars pour sa première à Londres. Et les premières critiques sont enthousiastes.

Vous êtes fan de Stranger Things et vous n'en pouvez plus d'attendre l'arrivée de la cinquième (et dernière) saison sur Netflix? Nous avons peut-être une solution pour vous faire patienter!

La série culte des frères Matt et Ross Duffer a en effet été adaptée pour les planches. Et la première de la pièce, intitulée Stranger Things: The First Shadow, vient d'avoir lieu ce jeudi 14 décembre au Phoenix Theatre, dans le West End londonien.

Des stars du cast télévisuel ont d'ailleurs honoré cette première représentation de leur présence. C'était le cas de David Harbour, qui tient le rôle du shérif Jim Hopper. Il était accompagné de sa femme, la chanteuse Lily Allen. On a aussi aperçu l'acteur Matthew Modine, qui incarne le Dr Martin Brenner dans les saisons 1 et 4.

Des stars aperçues à la première de la pièce: David Harbour avec sa femme, Lily Allen. Image: instagram

Matthew Modine (à dr.) avec David Harbour. PA Images

L'actrice Jennifer Garner. instagram

L'acteur Hugh Jackman. instagram

L'acteur Dominic West, que l'on peut voir notamment dans la série Netflix The Crown. instagram

Un prequel de la série

Cette version théâtrale se veut une sorte de prequel puisqu'elle raconte les premiers événements paranormaux qui se sont produits dans la petite ville de Hawkin, vingt ans avant ceux relatés dans la version filmée.

La pièce reprend des personnages principaux de la série tels que Jim Hopper et Joyce Byers – incarnés par David Harbour et Winona Ryder à l'écran –, dépeints lors de leur jeunesse et qui doivent affronter les «ombres du passé», selon BFMTV.

Un aperçu de la version théâtrale de Stranger Things. instagram

Et il se pourrait bien que les spectateurs en apprennent plus sur les origines du mystérieux et terrifiant «monde à l'envers» qui est au cœur de l'intrigue de la série. Les créateurs de la pièce avancent même qu'elle pourrait détenir «la clé de la fin» de l'histoire.

La presse britannique semble en tout cas déjà conquise par cette adaptation scénique. La BBC évoque une production «drôle et captivante», tandis que The Guardian n'hésite pas à parler de «théâtre à couper le souffle».



Le Guardian parle de «théâtre à couper le souffle». Image: instagram

L'adaptation théâtrale peut compter avec une solide équipe, qui compte notamment Stephen Daldry (The Crown, Billy Elliot) à la mise en scène, et Kate Trefry à l'écriture, qui avait déjà manié la plume pour la création de la série avec les frères Duffer. (anc)

