Un jeune chômeur français ridiculise Elon Musk... deux fois

Cette semaine, un certain «Arkunir» s'est payé deux fois le patron qui se prenait pour le «roi de la provoc». Voici la plus grande histoire de «ratio» de l'année, sur Twitter.

C'est un hobby qu'on ne trouve que sur Twitter: répondre à un tweet en espérant recevoir plus de réponse que la publication en question. En langage cool, on appelle ça «faire ratio». Et c'est un peu la version canapé de «viens, on va régler ça dehors», mais sans mâchoire qui se déboîte.

Cette semaine, un jeune twitto français a décidé de défier le nouveau patron du petit oiseau bleu. Arkunir, 500 000 followers, a répondu à un tweet que le milliardaire a fini par... supprimer. Victoire par KO?

Le tweet d'Elon Musk: «Comment t'appelles quelqu'un qui est le roi de la provoc?»

La réponse d'Arkunir: «Je ne sais pas, mais prend ce ratio»

Avant que la publication ne finisse dans la benne à modération aléatoire d'Elon Musk, le jeune internaute français avait remporté le duel de peu: 72,8k à 72,7k.

Comme tout bon effet Streisand, la disparition du tweet originel a braqué tous les projecteurs sur celui qui est parvenu à vexer l'homme le plus riche du monde. (Si l'on part du principe que c'est bien le ratio qui a poussé Elon à supprimer son tweet.)

Quand soudain, mardi:

Sous un tweet qu'il n'a pas (encore) effacé, le patron voit débouler une nouvelle fois son plus jeune cauchemar frenchie.

Au moment de publier cet article, le score est sans pitié.

Le match des likes: Musk: 511,4 k

Arkunir: 625,8 k



Arkunir n'est pas tout à fait le premier venu sur le nouveau joujou d'Elon Musk. C'est non seulement l'un des rares Français à être suivi par le compte officiel de Twitter, mais il avait déjà lancé un «ratio» victorieux au président de la République.

Une chose est sûre: Emmanuel Macron est moins susceptible qu'Elon Musk, puisqu'il avait souhaité, ensuite, un bon tour du monde virtuel à Arkunir, tout en se vengeant lui aussi... armé d'un ratio.

On vit dans une époque formidable.