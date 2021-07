Divertissement

#NousSachons, le hashtag qui se moque des antivaccins



#NousSachons, le hashtag qui se moque des antivaccins

En top des tendances Twitter, le hashtag #NousSavons, utilisé par les complotistes. Pour lui faire concurrence, le hashtag #NousSachons, volontairement moqueur, resurgit sur les internets.

Depuis le 4 juillet, en France, les antivaccins se rassemblent sur Twitter autour du hashtag #NousSavons. Genre, #NousSavons que la vérité l'emportera sur vos mensonges, #NousSavons que vous avez organisé ce génocide, #NousSavons que vous êtes les larbins de la Big Pharma, etc, etc. Ils ne savent ni comment ni pourquoi, mais ils savent.

D’après le site d’information Scroll.fr, sur les plus de 70’000 tweets postés, une large majorité vient des défenseurs des théories du complot autour du Covid.

Mais un autre hashtag lui fait concurrence: #NousSachons. Une conjugaison volontairement fausse qui se moque des complotistes. Il n'est pas nouveau. La twitterie l'a ressorti pour tenter d'écraser le premier. En tête de gondole, le compte Twitter Complots Faciles qui vit sa best life depuis plus d’un an.

Sans plus attendre, les meilleurs tweets:

Blague à part, ceci est un vrai bras

Mon cousin à eu sa deuzième injection de vaccin toute à l'heure, maintenant il à Google Maps directement dans le bras, s'est grave cet histoire, réveiller-vous les gens pic.twitter.com/58fqFGc1lE — Nini_MacBright (@Nini_MacBright) July 5, 2021

Une histoire louche de table basse

Depuis que je suis vacciné, j’ai remarqué l’apparition d’un bleu sur le tibia, pile poil là où je me suis pris la table basse. — Petit Fayot (@Petit_Fayot) July 3, 2021

Table basse achetée chez Ikea qui est un groupe suédois



AstraZeneca est un groupe suédois.



A méditer... — Complots Faciles (@ComplotsFaciles) July 4, 2021

C'est la faute à la conjugaison

Il y en a qui croivent et d'autres qui sachent#NousSachons#NousSavons — patrick (@patlepirat) July 5, 2021

Ça marche aussi avec le Kraken

Pas mal cette "couverture " pour cacher le réveil de Cthulhu #NousSachons pic.twitter.com/DAHLHZY3C6 — Dr. Kevin Troch, Dr. Cailloux ⚒💎🇧🇪 (@KevinTroch85) July 4, 2021

Complot pour éradiquer les complotistes

Maintenant que je sache, j'accepte plus d'attendre

Disons plutôt qu'il a des sautes d'humeur

Merdalors, mon cousin Robert a été vacciné il y une semaine et apparemment ça ne va pas très bien pour lui.#NousSachons pic.twitter.com/JoaaWcQzyu — Zgur_ (@Zgur_) July 5, 2021

Moi je veux la 5G dans mon corps

Ils ne se cachent même plus

C'EST DANS L'EAU POTABLE MAINTENANT !!!!#NousSachons pic.twitter.com/QTMSPszaHq — jean-pierre Thermoz (@JPThermoz) June 28, 2021

Coïncidence? Je ne crois pas

Comme par hasard les 4 équipes en demi-finale de l'euro sont dans le top 10 😂 #NousSachons https://t.co/znqhu2B4A6 — @real_hispanita (@real_hispanita) July 3, 2021

Allégorie

Comment un #NousSavons maitrise un #NousSachons qui crie au " Complotiste/AntiVaxxx " pic.twitter.com/w8S97o8GmA — 🇫🇷 benito / Le Front Médiatique 🇫🇷 ♌ 🔆 (@_Benito30_FM_) July 5, 2021

J'en ai pris et j'suis restée perchée

Attention aussi à cette nouvelle forme d'ecstasy

Elle fait des ravages#NousSachons pic.twitter.com/6zPOcnwyoN — christophe (@cujma) July 3, 2021

