Commentaire

Nos champions du monde!

La Nati a réussi l'un des plus beaux exploits du sport suisse en sortant la France en 8e de l'Euro, et ce n'est même pas la peine de chercher à comprendre, il faut juste en profiter et kiffer à mort!

L'exploit réalisé par l'équipe de Suisse, lundi soir contre les champions du monde, ouvre une parenthèse géniale entre un passé douloureux et un futur incertain. La Nati a déçu pendant quinze ans, elle s'est faite éliminer le plus souvent sans gloire par des équipes qui n'étaient pas meilleures qu'elle. Vendredi, elle disputera un quart de finale sans son patron (Granit Xhaka est suspendu pour un second carton jaune) et contre une sélection espagnole dont le jeu de possession, …