Si les lettres de l'alphabet pouvaient parler, ça donnerait ça

La France s’échauffe et ça fait les affaires de Marine Le Pen

Depuis plusieurs semaines, les actes de violence sont tout aussi fréquents que barbares en France, où les électeurs du Rassemblement national se font désormais entendre en nombre sur Twitter.

Policière poignardée à Nantes, jeune garçon attaqué à coups de marteau à Orléans, livreur passé à tabac à Cergy (Ile de France)... Ce ne sont que les exemples les plus récents de faits divers qui inquiètent l’opinion publique et déclenchent une véritable remise en question du système judiciaire français depuis plusieurs jours. Mais tout le monde n’est pas perdant face à l’explosion des incivilités et de la violence urbaine dans l’Hexagone.

Ce mardi soir, le hashtag #JeVoteRN est en tête des …