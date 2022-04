Voici les 11 destinations les plus populaires pour les vacances de Pâques

Les vacances de Pâques approchent à grands pas, il est donc temps de les planifier. On a demandé à des experts suisses du voyage où il valait la peine de partir et quelle était la situation du Covid sur place.

Les vacances de Pâques commencent dans la plupart des cantons à la mi-avril. Beaucoup de touristes sont attirés par des destinations lointaines pour laisser derrière eux le stress quotidien, profiter du soleil et s'allonger sur la plage avec un bon livre. On a demandé aux plus grands voyagistes suisses ce qui est actuellement à la mode.

Voici les destinations particulièrement populaires cette année et les règles Covid qui s'appliquent lors de l'entrée dans le pays:

Hurghada

Hurghada est devenue une destination populaire pour les amoureux de la plongée ces dernières années. Cette station balnéaire se trouve directement sur la mer Rouge, non loin de nombreux récifs coralliens, et offre des kilomètres de plages de sable pour les amateurs de soleil. L'ancien village de pêcheurs d'Egypte compte également des boutiques et un bazar, et vous pourrez profiter de la vie nocturne dans les bars et les clubs toujours très animés. Il vaut également la peine de visiter les villes autour d'Hurghada, telles que Safaga ou Makadi Bay.

Toute personne entièrement vaccinée ou pouvant présenter un test PCR ou antigénique négatif datant de moins de 72 ou 24 heures peut entrer en Egypte. Il est important que le résultat du test possède un QR code et soit rédigé en anglais ou en arabe.

Dubaï

Quiconque connaît les tendances des vacances sait que Dubaï fait également partie de cette liste. La ville était une destination relativement sûre pendant la pandémie, car les règles d'entrée n'ont pas beaucoup changé depuis 2020. Dubaï est connue pour ses boutiques extravagantes, son architecture audacieuse et spectaculaire ainsi que sa vie nocturne. C'est à environ six heures et demie de vol et les voyageurs n'ont pas à s'inquiéter du décalage horaire, car il n'est que de deux heures.

Toute personne entièrement vaccinée ou pouvant présenter un test PCR négatif datant de moins de 48 heures est autorisée à entrer à Dubaï. Ceux qui sont guéris sont également autorisés à entrer dans le pays, à condition que la guérison n'ait pas eu lieu il y a plus de 30 jours. Tous les certificats doivent avoir un QR code pour être reconnus localement.

Antalya

La ville turque est située sur la mer Méditerranée et est connue pour ses longues plages et son eau turquoise. Antalya est le centre touristique, culturel et économique de la côte sud. Le meilleur moment de l'année pour prendre des vacances dans la ville est le printemps ou l'automne - car en été, la chaleur est étouffante. Sur les monts Taurus adjacents, vous pouvez encore pratiquer des sports d'hiver jusqu'en avril, puis vous baigner dans la mer.

Toute personne qui peut prouver ses deux vaccinations avec un document officiel ou qui peut montrer un résultat négatif d'un test antigénique ou test PCR datant de moins de 48 ou 72 heures est autorisée à entrer en Turquie . Les convalescents qui ont contracté le Covid il y a moins de six mois sont également autorisés à entrer.

Punta Cana

Punta Cana n'est en fait qu'un petit village sur la côte est de la République dominicaine - mais cela inclut également les petites régions de Cap Cana, Bovero, Arena Gorda et autres. La région est connue pour sa gamme variée de sports nautiques qui attire chaque année des millions de touristes sur l'île. Mais il y a aussi beaucoup à découvrir sur la terre ferme: ceux qui recherchent l'aventure peuvent s'inscrire à une excursion dans la forêt tropicale et s'émerveiller devant la flore et la faune de la jungle, accompagnés d'un guide.

Il n'existe actuellement aucune réglementation d'entrée Covid restrictive pour les voyageurs en provenance de Suisse. Cependant, on peut vous prendre votre température à l'aéroport.

Chypre

Chypre a plus à offrir en tant que lieu de villégiature que de simples vacances festives à Ayia Napa: les familles se sentiront bien à Protaras, les choses sont un peu plus décadentes à Limassol et la péninsule d'Akamas est un paradis pour les amoureux. Il y a des vignobles, d'anciennes mosquées et monastères et les amis de bonne chère en auront aussi pour leur argent. Bien que l'île méditerranéenne fasse géographiquement partie de l'Asie, culturellement et politiquement, elle est plus susceptible d'être considérée comme faisant partie de l'Europe.

Si vous souhaitez entrer à Chypre, sachez que l'île est divisée en deux et que la République de Chypre ne contrôle que la partie sud. Ceux qui ont été vaccinés et ceux qui sont guéris peuvent entrer dans le pays. Les personnes non vaccinées doivent savoir ici à l'avance à quelle catégorie elles appartiennent - en fonction de laquelle elles doivent présenter un test ou se mettre en quarantaine. De plus, tous les voyageurs ont besoin d'un «Chyprus Flight Pass» qui doit être imprimé et présenté lors de l'atterrissage de l'avion. Vous pouvez trouver plus d'informations ici .



La Grande Canarie

C'est l'une des destinations printanières les plus populaires. La Grande Canarie est l'une des sept îles des Canaries. Elle n'est pas seulement un aimant touristique en raison de ses jolies petites villes et plages, mais aussi en raison de son climat: les températures sont printanières toute l'année - de juillet à octobre, il peut faire jusqu'à 28 degrés. La réserve naturelle Los Tilos de Moya vaut également le détour.

Les voyageurs venant d'Espagne doivent remplir un formulaire de santé qu'ils doivent présenter lors de l'enregistrement. Toute personne venant d'un pays considéré comme à risque doit présenter un test PCR ou antigénique négatif datant de moins de 72 ou de moins de 24 heures. Toute personne complètement vaccinée ou dont la guérison remonte à moins de six mois peut également entrer dans le pays.

Cancún

A Cancún, au Mexique, il y a tout ce que votre cœur désire: que ce soit pour se détendre sur la plage de sable en écoutant les vagues, plonger dans le musée sous-marin ou se rapprocher un peu plus des Mayas dans les ruines de Chichén Itzá, Cancún offre un programme varié pour tout le monde. Pour les accros à l'adrénaline, il existe une sélection de parcs d'attractions tels que Adventure Park Xplor.

Le Mexique est actuellement considéré comme une zone à haut risque par l'Organisation mondiale de la santé (OMS). A part remplir un questionnaire pour identifier les facteurs de risque, les voyageurs n'ont rien à considérer. Cependant, la température est de plus en plus mesurée à l'aéroport.

Majorque

Majorque a également été citée comme l'une des destinations préférées durant les vacances de Pâques par plusieurs professionnels du voyage: l'île espagnole des Baléares a mauvaise réputation au printemps à cause du Ballermann, front de mer très apprécié des Européens venus se souler. Mais Majorque possède une ancienne voie ferrée qui relie Palma au charmant village de montagne de Sóller. Le palais royal La Almudaina dans la capitale mérite également une visite.

Voir les règlements de voyage de la Grande Canarie.

Les Maldives

Sur les 1196 îles qui appartiennent à la République des Maldives, la vie quotidienne s'oublie plus facilement que partout ailleurs. Des plages de sable blanc, une eau bleue scintillante et un horizon apparemment sans fin sont les raisons pour lesquelles de plus en plus d'hôtels ouvrent ici et attirent des hordes de clients. Le meilleur moment pour voyager se situe entre novembre et avril, car la mousson, c'est-à-dire la saison des pluies, commence en mai.

Toute personne souhaitant se rendre aux Maldives doit remplir un formulaire sur le site des autorités frontalières maldiviennes avant le départ. La température est mesurée à l'entrée - toute personne présentant des symptômes doit être testée à l'aéroport moyennant des frais. Des tests aléatoires sont également effectués, mais ceux-ci sont gratuits pour les voyageurs.

Bologne

Bologne est un paradis pour les gourmets: c'est la capitale de la région d'Emilie-Romagne d'où proviennent les classiques italiens de renommée mondiale tels que les lasagnes et les tortellinis. Les visiteurs peuvent se promener dans la ville à pied, voir les 38 km de long des arcades du Moyen Age et acheter des souvenirs sur un marché traditionnel. Depuis les tours historiques de la ville, vous pourrez profiter de la vue sur tout Bologne.

Les voyageurs en Italie doivent enregistrer leur entrée en utilisant un formulaire en ligne. Les exigences sont les suivantes: vaccination complète il y a moins de neuf mois, guérison vérifiable il y a moins de six mois ou un test PCR ou antigénique négatif datant de moins de 72 ou 48 heures. Toute personne qui ne peut rien montrer de tout cela doit d'abord être mise en quarantaine pendant cinq jours.

Phuket

La plus grande île de Thaïlande est connue pour ses lagons et ses paysages pittoresques. En plus d'autres sports nautiques, le canoë-kayak est proposé dans de nombreux endroits et ceux qui le souhaitent peuvent faire un tour dans la jungle. Dans le parc national de Khao Sok, il y a aussi des espèces animales et végétales rares à voir de près.

Si vous souhaitez vous rendre en Thaïlande, vous devez vous inscrire en ligne pour le passeport thaïlandais au moins sept jours avant d'entrer dans le pays. De plus, vous devez avoir une assurance maladie qui inclut également le traitement du Covid-19. La vaccination complète est obligatoire à partir de 18 ans. Les dispositions concernant le test PCR obligatoire après l'entrée sont un peu plus compliquées, vous pouvez trouver plus de détails ici .

