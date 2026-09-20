Lucas Vuilleumier: «Je préfère Jésus à Céline Dion»

On a mangé avec le «pédé» le plus drôle de Romandie

Lucas Vuilleumier image: watson

Humoriste, journaliste, conservateur, provocateur, homosexuel, protestant, pratiquant, amoureux des femmes. Ce qui ressemble à un bingo de l’enfer pour les esprits étriqués est en réalité l’ADN avec lequel Lucas Vuilleumier doit composer depuis 35 ans. Alors qu’il s’apprête à décapsuler son nouveau spectacle, Le pédé original, on a partagé une saucisse avec ce truculent Vaudois qui «préfère Jésus à Céline Dion».

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De tous les protestants de Suisse romande, il a fallu qu’on tombe sur celui qui est armé d’un rire diabolique. La bonne blague. Un rire à la fois franc et nerveux, robuste et volatil, mélodique et effrayant. Il faut dire que Lucas Vuilleumier prend un malin plaisir à empiler les paradoxes. C’est du moins ce que l’on croyait avant de taper le bout de gras en sa compagnie, dans un bistro lausannois qui baigne dans un jus devenu rare en ville.

Mardi soir, 19h30, Café de l’Europe. Repère de journalistes d’un autre âge et institution lausannoise épargnée par les simagrées de la bistronomie virale, le troquet sent la bonne camaraderie et la bonne franquette. Pourquoi sommes-nous ici, Lucas? «Parce que je traîne souvent ici! C’est un vieux bistro gorgé d’âme et sans chichi, comme je les aime. On y mange bien, on y est très bien accueilli, c’est vivant, c’est parfait pour refaire le monde et aligner les verres».

Lucas Vuilleumier, en noir. La discrétion tapageuse. image: dr

Le trentenaire nous a imposé le dresse code de la soirée: du noir, rien que du noir. Son armure depuis qu’il a vingt piges, à cheval entre le galeriste berlinois un peu pédant et le célèbre Gru de Moi, moche et méchant. Une manière de disparaître. De simplifier la morning routine, «même s’il faut s’armer d’une lampe de poche pour choisir ses fringues le matin». D’aiguiser une certaine idée de l’élégance. De perpétuer l’obsession de quelques-uns de ses héros, «de Barbara à Thierry Ardisson».

Alors que les premières chopes de bière viennent taper contre le vieux bois, on le sent amusé de constater qu’on a obéi aux ordres vestimentaires. Amen.

Nous avons affaire à une drôle de bestiole médiatique. Enquêteur et humoriste, protestant et homosexuel, conservateur et passionné de princesses badass. Dans un monde où il est désormais de bon ton de choisir bruyamment son camp et sa cause, Lucas Vuilleumier fait office d’empêcheur de tourner en rond, de doux emmerdeur au service d’une bouffée d’air frais qui fait du bien.

Est-il un journaliste drôle ou un humoriste sérieux? «Tout à la fois, pourquoi faudrait-il choisir? Je ne suis pas non plus un sniper à blagues, je raconte des histoires, j’aime le réel. Les vraies gens, je les rencontre pour mes articles et je leur rends hommage sur scène»

La scène, c’est pour bientôt. Dès le 23 septembre, Lucas Vuilleumier s’empare une nouvelle fois du Théâtre Boulimie à Lausanne pour dégoupiller son deuxième one-man-show baptisé Le pédé original, dans lequel il rend hommage aux femmes qui ont façonné ce provocateur sentimental depuis ses premiers Pampers. De sa très chère mère, matière première d’une créativité sans frein depuis ses capsules vidéos durant le confinement, à... Céline Dion.

On ose suggérer que la diva canadienne en fait peut-être un trop au pied de son hôtel parisien depuis quelques jours. «Quoi? Ah non! Moi, je la trouve chou. Quelle autre artiste fait ça, franchement? Malgré tout, ce qui me fait peur, c’est que je crois qu’elle fait semblant d’aller bien.»

De maman à Céline, un grand écart qui n’en est pas vraiment un: «J’aime les femmes qui n’ont pas peur du ridicule. Les femmes libres, celles qui inspirent, qui ont du pouvoir et de la folie en elles», balance-t-il, accompagné d’une soudaine envie de saucisse.

C’est l’heure de commander. Ce sera deux saucisses roësti et un rosbif salade. «Du rouge avec tout ça, non? Je n’y connais rien, mais j’adore», ose celui qui ne souffre d’aucune intolérance, hormis aux à restos à concept, à la couleur et à la malhonnêteté intellectuelle.

Au moins, personne ne risque l’overdose de légumes. image: watson

Lucas Vuilleumier est de ceux qui rythme une tablée, quitte à étourdir les moins dégourdis. Avec un esprit vif, un débit mitraillette et un sens de l’observation à faire pâlir les photographes de National Geographic, il a tout pour envahir les théâtres. Et on lui tient volontiers le crachoir, à défaut, parfois, de pouvoir en placer une.

Il a aussi compris que la provoc’ est peu de choses sans une bonne dose d’empathie. Qu’il babille au micro de Couleur 3, écrit pour la scène ou aligne les scoops pour plusieurs médias romands, l’homme en noir détonne par sa finesse et sa liberté de dire. Une agilité mentale et un puits de culture parfois difficile à suivre pour le commun des mortels.

En parlant de provoc’, le titre de son spectacle, Le pédé original, est-il une bravade que seuls les homosexuels peuvent faire? «C’est peut-être plus facile quand on est gay, mais c’est dommage. On devrait tous pouvoir prononcer ce mot. Je suis un pédé, je ne dis jamais homosexuel, ça fait sérieux, chiant, officiel, bureaucratique».

Céline Dion, l’homosexualité et la bienveillance selon Lucas Vuilleumier: Vidéo: YouTube/Lucas Vuilleumier

C’est surtout un jeu de mots «que tout le monde ne comprend manifestement pas». Pour passer du «pêché» au «pédé», Lucas Vuilleumier ne se fait généralement pas prier. Protestant et pratiquant, ce couteau suisse médiatique bavarde avec Dieu dès qu’il en a l’occasion, sans prêchi-prêcha et sans caler l’église dans son agenda tous les dimanches. «Prier est un geste intime pour moi, je lis aussi beaucoup sur le christianisme et je dis toujours pour faire marrer les copains que Jésus est le premier woke de l’histoire».

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Agacé par la bienveillance moderne quand elle se déguise en nouvelle oppression, il ne supporte pas non plus quand l’être humain se coupe du réel pour distribuer bons et mauvais point à ses congénères. «On me reproche parfois mon manque de militantisme, mais je ne suis pas là pour porter une parole, je n’écris pas sur la politique, je ne suis pas éditorialiste».

Est-ce qu’il vote à droite, le «pédé original» protestant et conservateur? «Je suis surtout un type qui déteste quand tout le monde est d’accord. Alors si je suis entouré de progressistes autour d’une table, je vais jouer au droitard pour emmerder et équilibrer tout ça. Et puis, dans mon métier, une bon sujet est un bon sujet. Même si ça doit ébranler la communauté LGBTIQ+ ou l’Eglise», explique celui qui a été congédié l’automne dernier avec fracas de Protestinfo, l’agence de presse financée par les Eglises réformées romande, «au milieu d’une enquête compliquée».

Sa grogne du moment? Le pataquès engendré par l’atterrissage du chroniqueur de Valeurs Actuelles Charles Sapin sur France Inter et du transfert de Sonia Mabrouk de CNews à BFMTV: «On a besoin de pluralisme, c’est ça, la vraie vie, bon sang! Il en manquait clairement sur France Inter. Et Sonia Mabrouk n’est pas d’extrême droite, c’est une excellente journaliste. C’est fou que des gens se mettent en grève à cause d’une chronique qui n’est pas de gauche dans une matinale du service public». (Entre notre entretien et la publication de l’article, Charles Sapin a annoncé samedi qu’il quittait France Inter.)

Chassez l’humoriste, le journaliste revient au galop. N’a-t-il pas peur de déboussoler son public à force de jongler entre les éclats de rire sur Couleur 3 et les enquêtes rigoureuses, comme celle du faux pompier de Crans-Montana? «Non, pas du tout. Même si, dans mon travail de journaliste, il m’est arrivé de rencontrer des gens qui me connaissent en tant que chroniqueur exubérant et ça donne des échanges un peu cocasses au début, voilà tout.»

Lucas Vuilleumier est surtout un grand bosseur. Il a non seulement besoin de décharger son cerveau proche de la rupture à intervalles réguliers, mais d’avoir le sentiment du devoir accompli. Même si son quotidien est déjà bien rempli, quelques rêves patientent bien au chaud.

«Je rêve de jouer avec Isabelle Huppert et de travailler avec la grande reporter du journal Le Monde, Ariane Chemin»

Quand on vous disait que les grands écarts ne l’effraient pas. Alors que les cafés et les digestifs font irruption sur table, on réalise que personne n’a vu le temps passer. Dans quelques jours, le journaliste enfilera son costume de scène pour faire marrer les gens. «J’ai un scoop pour vous: je serai habillé en blanc. J’ai envoyé une photo à ma mère pendant les tests de lumière, et elle a fondu en larmes. Bon, elle est émotive en ce moment, je ne sais pas ce qu’elle a.»

Quand on vous disait que c’est un doux emmerdeur.

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Le pédé original

Du 23 septembre au 3 octobre 2026, au Théâtre Boulimie à Lausanne. Mise en scène de Brigitte Rosset.

