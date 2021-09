Divertissement

Vidéo buzz

Vidéo:sur TikTok et Instagram, cet étudiant en médecine opère des fruits



Étudiant en médecine, il sauve le testicule d'une aubergine

C'est un titre putassier mais tout est vrai. Robin Goncet, interne en 6e année, cartonne sur les réseaux avec sa fruitrurgie. Ce Français opère des fruits et des légumes pour vulgariser la chirurgie.

Ouf! L’opération de Timothée l’aubergine s’est bien passée. On lui a diagnostiqué une torsion testiculaire, le légume a donc été emmené au bloc pour détendre et sauver son testicule. Le chirurgien qui a sauvé les roubignoles de Timothée s’appelle Robin Goncet. Il est étudiant en 6ème année de médecine et régale des milliers de followers sur Instagram et TikTok avec ses opérations chirurgicales sur des fruits et des légumes.

Le Français, interne au Centre hospitalier de Grenoble, raconte à 20minutes.fr qu’il a commencé pendant le premier confinement. Il sortait d’un stage de chirurgie de la main et comme il se faisait un peu chier ça lui manquait de s’entraîner, il a commencé à suturer avec les moyens du bord, c’est-à-dire sur des fruits et des légumes.

Y a un côté gore mais on sait que c’est des fruits, alors ça va.

Il leur a mis des yeux, leur a donné un prénom, façon Wilson dans Seul au monde, et a fait des vidéos avec des petites histoires. On peut donc suivre les aventures de Samuel la banane, greffé du cœur, et d’Emma l’orange, qui a dû subir une césarienne en urgence. Mais parfois, la médecine n'y peut rien. On assiste avec tristesse à l’appendicectomie de Simon le citron, qui malheureusement, tourne mal. RIP Simon le citron.

Plus de 258’000 personnes suivent la fruitrurgie sur TikTok. Ça fonctionne parce qu’on apprend en s’amusant, même si on n’est pas étudiant en médecine. Qui ne veut pas savoir comment sauver une couille?

Et puis, on s’attache à la vie d’Emma l’orange, de Samuel la banane et de Timothée l’aubergine. Perso, je ne me suis toujours pas remise de la mort de Simon le citron. Je vous laisse, je vais écouter Lemon Tree de Fools Garden en chialant.

