À Cannes, c'est pas le cinéma qui compte, c'est la quincaillerie

Sexy Beasts, la nouvelle télé-réalité de dating complètement barrée

Netflix a annoncé ce mercredi 23 juin une nouvelle émission mettant en scène des célibataires masqués. La bande-annonce est lunaire.

Non, vous n’êtes pas en train de triper. Les participants de ce nouveau programme original Netflix portent des masques de créatures chelous. On dirait un mélange entre l'émission Mask Singer et Le Magicien d’Oz.

Le but: tout le contraire de l’autre télé-réalité phare de Netflix, Too Hot To Handle. Les candidats sont là pour rencontrer l’amour en faisant abstraction de l'apparence. Ce qui compte: «la personnalité», comme dirait l’un des célibataires à tête de mante religieuse dans …