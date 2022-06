Vidéo

Manger sans assiette, le trend TikTok qui donne envie de quitter la planète

Il y a des parents qui font manger leurs enfants dans des assiettes et il y a des parents qui foutent les pâtes bolo directement sur la table. Cette deuxième catégorie a clairement lâché l'affaire et elle en est fière puisqu'elle poste cette «astuce» sur TikTok.

Vous vous souvenez du chef parisien qui dressait ses assiettes directement sur une nappe en papier, parce que c'était disruptif? On vous avait parlé en mai👇

Il semblerait que certains parents aient lu l'article de watson ou aient vu la vidéo virale et qu'ils se sont dit: «Ballec, je vais faire pareil». Le «messy dinner», ou «repas désordonné» en français, consiste à manger son repas sans assiette. La pitance est servie directement sur la table, laquelle est recouverte d'un film transparent ou d'une nappe propre.

Entre incompréhension et dégoût, cette tendance devenue virale sur TikTok suscite de vives réactions et beaucoup s'indignent devant cette nouvelle manière de partager un repas en famille. Mais on vous laisse juger par vous-mêmes: