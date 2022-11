Julia Fox est «obsessed» avec les feuilles mortes. capture d'écran

Fesses à l'air, Julia Fox s'est bricolé une tenue avec des feuilles mortes

Connue pour ses tenues étranges, l'ex de Kanye West a ramassé des feuilles mortes dans un parc et s'est confectionné un look très dénudé.

Si la plupart des gens ramassent des feuilles mortes pour décorer une table d'automne, Julia Fox, elle, a des idées bien plus farfelues audacieuses.

L'actrice, et désormais personnalité connue pour être «l'ex de Kanye West», a posté une vidéo sur TikTok dans laquelle on la voit ramasser des feuilles mortes et confectionner avec l'aide d'une amie une tenue d'Eve qui cache à peine ses parties intimes. Elle a appelé ce look DIY «Fall 2022 Dress». Julia Fox explique qu'elle est «obsessed» avec les feuilles et qu'elle va au parc tous les jours en ramasser.

Regardez Julia Fox faire du bricolage:

L'Américaine de 32 ans se dit triste de voir que la plupart des gens jettent les feuilles, privant ainsi le monde de «nourriture pour les arbres» et «pour les insectes.» Une vraie basic bitch de l'automne.

Comme elle👇

Avec l'aide d'Emma Fujiko, une amie artiste, elle a enduit chaque feuille de résine avant de les assembler avec une chaîne pour en faire une tenue. L'ensemble ressemble davantage à un bricolage qu'à une véritable tenue. Mais Julia Fox est contente du résultat (c'est l'essentiel): «Je ne sais pas si elle est vraiment portable parce que mes fesses sont à l'air, mais elle m'obsède.» Fallait peut-être ramasser plus de feuilles...

A la fin de la vidéo qui dure 2 minutes 36, elle lâche un petit rire mi-nerveux, mi-gênant tout en montrant à ses 1,4 million de followers le résultat final... obsessed!

Tout ça pour ça? capture d'écran tiktok

