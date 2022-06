Vidéo: watson

«J'peux pas te parler là, je suis en train de devenir Vecna»

L'acteur qui incarne le monstre dans Stranger Things saison 4 a fait preuve de beaucoup de patience pour se transformer en Vecna.

Attention, cet article contient des spoilers!

Si vous n'avez pas fini ou même commencé Stranger Things saison 4, ne regardez pas cette vidéo.

Pour les autres, sachez que l'acteur qui incarne Vecna a dû s'armer de patience pour se transformer en monstre de l'Upside Down. Dans une vidéo postée ce mercredi 15 juin sur Instagram, les équipes de Stranger Things ont montré la transformation de Jamie Campbell Bower, 33 ans. Des heures de travail ont dû être nécessaires (le nombre n'est pas précisé) pour arriver à un résultat ultra réaliste. L'acteur a tué le temps en passant un coup de fil, en buvant un Starbucks ou en jouant sur son smartphone.

Cette impressionnante métamorphose, on la doit à Barrie Gowe, concepteur de prothèses et maquilleur. Il a notamment créé les masques des marcheurs blancs dans Game of Thrones ou encore le visage du méchant incarné par Rami Malek dans le dernier James Bond No Time To Die.

Il manque encore une partie de la saison 4 de Stranger Things. Les deux derniers épisodes seront disponibles dès le 1er juillet.

