Il recrée le tube Africa de Toto avec Zelda sur sa Nintendo 3DS

Un joueur mélomane a repris le tube planétaire «Africa» de Toto, en se servant des instruments disponibles dans le jeu «The Legend of Zelda: Majora’s Mask» sur l'ancienne console portable de Nintendo.

The Legend of Zelda est probablement la franchise de jeu vidéo la plus célèbre du monde. Aujourd'hui, c'est «Majora’s Mask», un des opus les plus célèbres, qui est mis à l'honneur avec l'un des tubes les plus cultes des années 80: «Africa» du groupe Toto.

A l’origine, ce jeu était sorti en 2000 sur Nintendo 64. Véritable best-seller, il a eu le droit à un remake sur Nintendo 3DS en 2015, étant notamment rebaptisé pour l’occasion The Legend of Zelda: Majora’s Mask 3D. Cette console est dotée d’un écran tactile qui permet aux utilisateurs de faire sonner les différents instruments disponibles dans le jeu. En effet, la musique est un élément primordial dans le gameplay, permettant selon certains instruments de remonter le temps où de le ralentir.

De quoi donner des idées au YouTuber Bigfatfrown qui reprend la chanson emblématique directement dans le jeu. Pour ce faire, il a enregistré chaque instrument séparément. Puis a superposé toutes les pistes ensemble, tout en réalisant un montage des séquences où on le voit à l’œuvre.

On peut ainsi entendre la trompette multi-cornes, le bongo Goron, la guitare Zora ou encore l’iconique Ocarina du temps, qui imite à merveille le refrain entraînant. Force est de constater que résultat final fait honneur au morceau original sorti en 1982. Véritable tube planétaire, «Africa» avait permis de propulser l’album Toto IV au sommet des charts.

