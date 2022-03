D'Orelsan à Miley Cyrus, 11 clips tournés en Ukraine avant la guerre

C'est l'un des plus célèbres clips tournés à Kiev. «Shiver» de Natalie Imbruglia a été tourné en 2005. Inspirée du film La mort dans la peau de Paul Greengrass, la vidéo met en scène la chanteuse australienne dans la peau d'une espionne poursuivie par un inconnu entre Podil, quartier historique de Kiev, et la Gare centrale de la capitale.

Décidément, Kiev était l'endroit où il fallait être pour tourner des clips qui fonctionnent. Comme celui de «Nothing Breaks Like a Heart» de Mark Ronson et Miley Cyrus, sorti le 26 novembre 2018 sur Youtube . Les scènes qui mettent en vedette la chanteuse américaine se sont notamment déroulées sur la route du Nouveau pont Darnytskyi , long de 1100 mètres.

Le 12 mars 2020, Coldplay a mis en scène une visite nocturne dans certaines ruelles connues de Kiev pour tourner le clip de «Trouble In Town». Durant plus de six minutes, des personnages anthropomorphes tentent de fuir la police à travers plusieurs espaces connus de l'Ukraine: la Chicago Central House située près de la station de métro Olimpiyskaya, la place Lviv ou encore la rue Starovokzalna.

Dans «You Are the Reason» de Calum Scott, la caméra suit le chanteur britannique à travers le centre-ville de l'Ukraine: le Maïdan Nezalezhnost - place centrale de Kiev - le Théâtre national d'opéra, le ballet d'Ukraine, ou encore la cathédrale Sainte-Sophie ont ainsi constitué les arrière-plans de ce clip qui a cumulé presque 900 millions de vues.

Depuis plusieurs années en effet, de nombreuses figures de la musique contemporaine se servent des célèbres monuments et espaces de Kiev et ses alentours pour réaliser des clips vidéo qui cumulent parfois le milliard de vues sur les plateformes numériques. Entre Orelsan, Miley Cyrus ou encore Coldplay, d'autres noms devraient vous étonner.

