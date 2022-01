Vidéo: watson

Vidéo

The Rock surprend des touristes faisant le tour des villas de stars

Alors qu'il est dans sa voiture, Dwayne Johnson se retrouve à côté d'un bus faisant le tour des maisons de célébrités à Los Angeles. Sympathique comme tout, il fait coucou au groupe de touristes en pleine hystérie collective.

Ce mec est une crème. Dwayne Johnson, aka The Rock, n'est pas le genre de célébrité à rouler dans sa voiture fenêtres teintées fermées pour éviter d'être importuné par des fans.

C'est plutôt le genre de mec à s'arrêter devant un bus rempli de touristes faisant le tour des maisons de célébrités.

Une vidéo publiée sur le compte Instagram Pubity le montre en train de se filmer avant de s'arrêter devant un bus à toit ouvert. Il n'a même pas le temps de dire: «Salut les gars!» que c'est l'hystérie totale. Les gens crient et pointent directement leur smartphone vers lui pour immortaliser ce moment. C'est l'équivalent américain d'un safari en Afrique mais au lieu de voir des girafes et des lions, on voit des stars comme The Rock.

Vidéo: watson

Si vous voulez tout savoir de l'ancien catcheur:

Une autre star qu'on adore: Justin Trudeau et ses chaussettes flashy⚡

1 / 23 Justin Trudeau et ses chaussettes flashy ⚡ source: keystone

Djokovic expulsé: la réaction de Federer et Nadal👇