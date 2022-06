Vidéo: watson

Vidéo

Ewan McGregor répond aux insultes racistes visant l'actrice Moses Ingram

Ewan McGregor, qui interprète le Jedi Obi-Wan Kenobi dans la nouvelle série sur Disney+, a exprimé son soutien sans faille à la comédienne afro-américaine victime de menaces et d'injures racistes.

La série Star Wars la plus attendue de la galaxie, Obi-Wan Kenobi, est disponible sur Disney+ depuis le 27 mai. L’une de ses actrices, Moses Ingram qui interprète l'Inquisitrice Vera, est victime d’attaques racistes sur les réseaux sociaux.

Ewan McGregor, acteur principal et producteur exécutif de la série, a ainsi décidé de prendre la parole publiquement et de s'adresser aux fans toxiques de Star Wars qui ont attaqué la comédienne afro-américaine. «il semble que certains fans de cette influente communauté ont décidé d'envoyer des messages racistes à Moses Ingram. J'ai entendu certains d'entre eux ce matin et cela m'a brisé le cœur», a déclaré McGregor dans une vidéo postée sur Twitter.

«Si vous la harcelez avec des messages d'intimidation, vous n'êtes pas de vrais fans de Star Wars à mes yeux.» Ewan McGregor

Moses Ingram a partagé des captures d'écrans des messages haineux qu'elle a reçus au cours du week-end. Certains contiennent des menaces de mort lui assurant que ses jours sont comptés, d'autres la renvoient au simple fait que c'est sa couleur de peau qui lui aurait permis d'obtenir le rôle. «Il y a des centaines de messages, personne ne peut rien faire pour arrêter cette haine», a-t-elle déploré.

Hayden Christensen, Moses Ingram et Ewan McGregor à Londres pour la Première de la série. Image: Imdb

Tout comme Ewan McGregor, le site officiel de Star Wars a soutenu son actrice via un communiqué mis en ligne :

«Nous sommes fiers d'accueillir Moses Ingram dans notre famille. Si quelqu'un a l'intention de lui faire sentir qu'elle n'est pas la bienvenue, nous n'avons qu'une chose à lui dire: partez.



Il y a plus de 20 millions d'espèces dans la galaxie Star Wars, ne choisissez pas d'être raciste».

Les 3 premiers épisodes d'Obi-Wan Kenobi sont disponibles sur la plate-forme de streaming Disney+. L’intrigue se déroule dix ans après les événements du film La Revanche des Sith (2005). Obi-Wan Kenobi s'est réfugié sur la planète Tatooine où il veille sur le jeune Luke Skywalker. Les derniers Jedi restants sont pourchassés par l’Empire, et plus particulièrement par les Inquisiteurs.

Vidéo: watson

Si vous êtes un fan (pas toxique) de Star Wars, voici le quiz ultime: Quiz Star Wars: êtes-vous vraiment incollable? de Sainath Bovay