MGK pète un câble en plein concert et s'éclate un verre sur la tête🩸

Mardi soir, Machine Gun Kelly était en roue libre. Il a fait plein de trucs étranges.

Je n'avais pas assez de place dans le titre pour vous dire tous les trucs bizarres que Machine Gun Kelly a faits mardi soir. D'abord, il a passé ses nerfs sur un membre de son staff lors de son concert au Madison Square Garden, à New York. Pas de bol pour le monsieur aux cheveux roses de 32 ans, la scène a été filmée et publiée sur le site Page Six.

Pour une raison mystérieuse, le fiancé de Megan Fox a quitté la scène en trombe vers la fin de son show et s'est dirigé vers un employé en lui hurlant dessus. Un autre membre du staff a pu s'interposer. On le voit ensuite retourner sur scène et casser une guitare. Mais quelle rock star!

Il est pas content le monsieur aux cheveux roses. @Hollywoodrawpod/BACKGRID

La soirée a pris une tournure encore plus bizarre après le concert à guichets fermés lorsqu'il est allé au restaurant Catch Steak avec ses amis. MGK, debout sur une table, s'est explosé une flute de champagne sur le visage.

Attention, ça va aller très vite:

C'est moins rock'n'roll que le coup de la guitare mais la suite est plus sensationnelle. Le visage en sang, il a chanté «My Ex’s Best Friend» comme si de rien. Même pas mal! Il a posté sur Instagram des stories et des photos de ce moment qui nous laisse coi.

Show must go on!

On connaît la passion du chanteur, anciennement rappeur, pour l'hémoglobine. En avril, sa fiancée Megan Fox a affirmé qu’ils avaient bu le sang l’un de l’autre dans une sorte de rituel. Une autre preuve que cette personne est un vampire? Par le passé, il a aussi porté une fiole contenant le sang de sa compagne autour de son cou et a arboré une boucle d’oreille en forme de seringue remplie de sang.

Pour ceux qui sont fascinés par cette personne visiblement en colère, sachez qu'un documentaire sur sa vie, son œuvre, sera bientôt disponible sur Hulu et Disney Plus.

La bande-annonce de Life in Pink

