Divertissement

Vidéo

Willow Smith, sa mère et sa mamie se font des fumigations du vagin



Image: capture d'écran / watson

Willow Smith, sa mère et sa mamie se font des fumigations du vagin

Dans la famille de Will Smith, on s'occupe comme on peut. Les trois femmes sont accompagnées de la gourou Queen Afua dans cet humide voyage censé réduire le stress et offrir du meilleur sexe.

C'est si chouette de se cramer les parties en famille! C'est ce qu'ont dû se dire Willow, sa mère Jada Pinkett Smith et sa grand-mère Adrienne Banfield en préparant cet épisode de Red Table Talk, une série de vidéos où elles abordent des sujets parfois pertinents mais pas toujours. Pour une fois que c'est pas Gwyneth Paltrow qui fait des trucs bizarres, on est content, ç'aurait été comme tirer sur l'ambulance d'écrire sur ses projets.

Au début de cet épisode consacré au vagin cuit à la vapeur (une pratique pas vraiment recommandée par les professionnels de la médecine), les trois femmes enfilent des espèces de toges violettes satinées. Puis elles versent des petits sachets de on sait pas trop quoi dans des bassines d'eau bouillante et se positionnent au-dessus.

Image: capture d'écran

Après quelques échanges intergénérationnels autour de «est-ce que vous parlez souvent de votre vagin avec vos potes?», les trois femmes troquent leurs bassines et leurs toges pour une table où elles reçoivent la fameuse Queen Afua. Qui est-elle? Selon sa bio Instagram, elle est «experte en santé holistique, praticienne de la polarité, auteure de best-sellers et mère de l'utérus». J'ajoute «millionnaire», grâce notamment à ses livres.



La gourou explique sa vision de la guérison. «Je suivais un régime très américain, des burgers, des frites, j'avais des allergies, de l'asthme... J'ai adopté un lifestyle basé sur les fruits et ça a tout changé». Après plusieurs waouuuw vient le moment de parler vagin. «Si votre vagin pouvait parler, que dirait-il?», poursuit la mère de l'utérus.

Queen Afua, qui prône le chauffage du vagin 👇

Image: capture d'écran

Willow répond du tac-au-tac: «il me dirait de le mettre au soleil!». Rires, rires, rires autour d'une table où il n'y a pas de débat puisque tout le monde a l'air hyper content de s'être fumigé la salle de jeu. Sa mère lui assure que se mettre le vagin au soleil sera leur prochaine expérience.

Les fumigations vaginales en famille, on en pense quoi? Que du bien. Je préfère que ma mère ne soit pas là. Je préfère que ma grand-mère ne soit pas là. Je préfère faire ça tranquille. Je préfère que personne n'approche jamais une bassine d'eau bouillante de mon vagin, merci.

Queen Afua continue d'expliquer aux trois femmes que pour être bien, il faut mettre des épices et des herbes dans les plats, ne pas manger trop tard le soir et réduire le sucre.

J'ajouterais à tout ceci qu'il faut être gentil parce que c'est pas bien d'être méchant. Faudrait que j'écrive des bouquins, moi, y a moyen de se faire des millions apparemment.

Pour celles et ceux qui ont envie de subir de regarder la vidéo en entier, c'est cadeau.

Un autre sujet WTF? Voilà.

Marie-Adèle pense que les joueurs de la Nati sont des amateurs, et vous?

Vidéo: watson

Et un bébé hippo mignon, juste pour le plaisir!

1 / 7 Une petite femelle hippopotame est née au zoo de Bâle source: zoo de bâle / zoo de bâle

Plus d'articles sur le thème «Divertissement» «Je faisais du paddle before it was cool» Link zum Artikel On s'en fout de Djokovic, Tsitsipas est un dieu grec Link zum Artikel Quel personnage de Gossip Girl êtes-vous? Link zum Artikel Top 5 des raisons de penser que la Suisse va gagner l'Euro Link zum Artikel