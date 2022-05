L’ambiance à Epesses (VD), le 30 avril dernier, au championnat du monde de tracassets.

Vidéo

La TV française découvre une compétition vaudoise et ne s'en remet pas 😂

L'émission française Quotidien qui était présente au Championnat du monde de tracassets d’Epesses dans le canton de Vaud, a l'air d'avoir beaucoup aimé l'idée.

«On croyait avoir tout vu, puis on a découvert le Tracasset». Les équipes de TMC, emmenées par Etienne Carbonnier, étaient présentes en Lavaux le week-end dernier pour le championnat du monde de tracassets d’Epesses.

Affichée comme une compétition qui oppose «des espèces de gros tricycles à moteur» l'équipe a visiblement aimé la manifestation. «Il y a combien d'heures de travail sur un tracasset comme ça?» interroge l'un des journalistes.

Il s'est aussi (gentiment) moqué du nom de la télévision locale «on adore le nom de la chaîne, hyper bien trouvée: La Télé», s'essaie-t-il avec un accent vaudois (un peu douteux quand même).

Et puis c'est au tour de La Télé qui a elle aussi remarqué la présence de l'équipe française: «qu'est-ce que vous faites là?» leur demande le journaliste «et bien, comme vous, on veut faire découvrir à nos téléspectateurs, les choses les plus folles».👇