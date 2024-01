Elle peut avaler un bœuf entier à la vitesse de l'éclair

Vidéo: watson

Elle mange plus vite que vous

Raina Huang n'est pas une influenceuse comme les autres puisqu'elle est également mangeuse sportive. Malgré son petit gabarit, cette Américaine d'origine asiatique est capable d'avaler des quantités astronomiques de nourriture en un temps record.

Plus de «Divertissement»

Elle fait 1m70 pour une cinquantaine de kilos, et pourtant malgré son petit gabarit, Raina Huang peut ingérer une quantité massive de nourriture. Officiellement mangeuse sportive (car oui, c'est un sport aux Etats-Unis), cette Américaine de 28 ans n'hésite pas à s'enfiler des plats qui terrifieraient les plus gloutons d'entre vous.

Raina Huang et son petit-déjeuner. Image: Facebook

Ces découvertes (et performances) gastronomiques, elle les partage volontiers sur les réseaux sociaux. Ils sont près de 2,9 millions à la suivre. Ainsi, dans son palmarès, on peut compter 100 assiettes de sushis en 35 minutes, 100 momos en moins de 10 minutes, ou encore un steak de 8 kilos en 70 minutes.

Raina a déclaré que sa petite taille était un avantage pour ingurgiter de grandes quantités de nourriture. La subtilité s'explique par un excès de graisse abdominale qui empêche l'estomac de se dilater.

Pour elle, les compétitions de nouilles sont sa spécialité. En raison de son enfance et du fait qu'elle adore les légumes, souvent présents dans les plats asiatiques, elle n'en fait qu'une bouchée. Quant à la malbouffe américaine, elle avoue se forcer car elle déteste le beurre.

En 2022, il a été rapporté qu’elle relevait environ 100 défis alimentaires par an.

En dehors des caméras et des concours, Raina fait de l'exercice tous les matins et essaie de maintenir un mode de vie sain en consommant principalement du riz et des légumes. Une véritable athlète.



(sbo)