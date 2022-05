Vidéo: watson

De Mission Impossible à Top Gun, les 6 cascades les plus folles de Tom Cruise

Vous connaissez l'acteur, mais connaissez-vous le cascadeur? Tom Cruise, actuellement à l'affiche de Top Gun: Maverick, récite par exemple ses répliques dans le cockpit d'un FA-18 en vol. Pourtant ce n'est pas la chose la plus dingue qu'il ait faite. Retour sur les exploits de celui qui semble avoir neuf vies.

Les plus vieux l'auront connu comme barman, comme vampire ou comme pilote de chasse dans le cultissime Top Gun. Pour les plus jeunes, il est le célèbre agent secret Ethan Hunt dans la franchise Mission: Impossible, dont il est lui-même producteur, et qui n'a rien à envier à James Bond tant les cascades sont impressionnantes. Cascades qui, d'ailleurs, sont portées par un acteur presque sexagénaire, en meilleure forme que vous: Tom Cruise.

La star, actuellement à l'affiche de Top Gun: Maverick, en salle depuis ce mercredi 25 mai, possède même une licence de pilote. Il n'a néanmoins pas été autorisé à piloter les avions de chasse de l'US Air Force dans le film. Sans doute parce qu'on ne peut pas faire joujou avec un appareil qui coûte 70 millions de dollars. Les scènes aériennes sont quand même réalisées en plein vol, avec les acteurs à l'arrière du cockpit.

«Bon, Tom, on va devoir la refaire, t'as un petit peu vomi.»

Tom Cruise, qui était au Festival de Cannes mercredi 18 mai pour la projection de Top Gun: Maverick, a même déclaré avoir effectué sa première cascade à l'âge de 4 ans, en sautant d'un toit avec un parachute en tissu. La première d'une longue liste de dingueries.



Voici quelques-uns de ses plus grands exploits de tournage:



Faire du base-jump avec une moto

Pour le septième épisode de Mission: impossible, qui sortira au cinéma en 2023 après plusieurs reports, Tom Cruise avait déjà réalisé «la chose la plus dangereuse jamais tentée»: un saut à moto depuis une falaise en Norvège, suivi d’un saut en base-jump.





Image: Paramout Pictures

Au guidon de la bécane, il s’élance sur un tremplin et se retrouve propulsé dans les airs et terminant sa chute plusieurs dizaines de mètres plus bas. Tom Cruise ouvre enfin son parachute pour atterrir sans encombre.



Des images impressionnantes qu'on peut voir à la fin de la bande-annonce du prochain volet de la franchise: Mission: Impossible – Dead Reckoning, dévoilé ce lundi 23 mai:

Faire un HALO Jump

Image: Paramout Pictures

En 2018, Tom Cruise réalise dans Mission: Impossible – Fallout ce que les militaires appellent: un «HALO Jump » dont l'acronyme signifie High Altitude Low Open. Cette technique militaire consiste à sauter de très haut, puis à ouvrir son parachute à très basse altitude afin de pénétrer sur un territoire de manière furtive. Il est donc le premier acteur à réaliser ce saut périlleux devant des caméras.

Tom Cruise s'est entraîné pendant un an pour effectuer le saut et s'élancer d'un avion à plus de 7000 mètres d'altitude, avec un masque spécial alimenté en oxygène. Cette scène a nécessité 100 prises et devait se dérouler au coucher du soleil, ne laissant chaque jour qu'une fenêtre de quelques minutes pour tourner.

S'accrocher à un avion durant le décollage

«C'est parti, on s'acrooooche!»

Dans le cinquième volet, Rogue Nation sorti en 2015, l’acteur a réalisé l’une des cascades les plus dangereuses de sa carrière: s’accrocher à la carlingue d’un Airbus durant son décollage. Une prouesse effectuée sans doublure et qui a nécessité huit prises. Tom Cruise risquant à chaque fois sa vie. Il avoue d'ailleurs ne pas avoir dormi la veille de cette séquence.

Poser au sommet du Burj Khalifa

«On voit ma maison depuis là.» Image: Paramout Pictures

Dans un plan séquence à couper le souffle, Tom Cruise a osé une cascade vertigineuse au sommet de la célèbre tour Burj Khalifa à Dubaï. En 2011, il a escaladé le plus haut gratte-ciel du monde pour les besoins de Mission: Impossible – Protocole fantôme, réalisé par Brad Bird. L'acteur s'élance d'une fenêtre, virevolte dans les airs et s'agrippe à la paroi vitrée, à plus de 2400 mètres de hauteur.

Garder son souffle pendant six minutes

Image: NBC

Pour changer un peu des séquences dans les airs, Tom Cruise s'est lancé un nouveau défi, aquatique cette fois, pour Mission: Impossible – Rogue nation. L'acteur est resté près de six minutes en apnée dans cette scène tirée du cinquième opus de la saga. Après avoir suivi un entraînement intensif de plongée.

Se suspendre à mains nues dans le vide

Image: Paramount Pictures

En 2000, Mission: Impossible 2 s'ouvrait déjà sur une séquence d'escalade vertigineuse. Tournée en pleine nature, dans le Parc national des Canyonlands dans l'Utah, Tom Cruise escalade à mains nues la roche rougeoyante, avant de se suspendre dans le vide, à plusieurs centaines de mètres de hauteur et filmé depuis un hélicoptère dont les pales le frôlaient. Il ne s'est pas contenté d'une prise, puisqu'il a exigé de tourner la scène jusqu'à ce qu'elle soit parfaite.

