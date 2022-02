Vidéo

Qui se cache derrière la paire de fesses qui est apparue aux Césars?

Marie S'infiltre a fait une irruption remarquée sur la scène de l'Olympia, lors de la 47e cérémonie des César. La youtubeuse a créé l'embarras sur internet. Qu'a-t-elle voulu dire? Le mystère reste entier.

Marqués par les scandales et les flops, les César étaient attendus au tournant. La cérémonie s'est déroulée sans éclat ou incident majeur, mis à part une brève incursion de l'humoriste Marie S'infiltre, qui a levé sa jupe et lancé:

«Bonsoir, voici mon cul! Joyeux hommage à la cul-ture»

En vidéo, ça donne ça (malaise garanti) 👇 Vidéo: watson

Qui a gagné au fait? Pour ceux que ça intéresse, c'est Illusions perdues, adaptation du grand roman de Balzac sur la presse et ses dérives, signée Xavier Giannoli, qui a triomphé vendredi lors d'une cérémonie des César, qui se voulait sobre et sans surprise, sur fond de guerre en Ukraine. Il repart avec sept statuettes.

Il a notamment valu un César du meilleur espoir masculin à Benjamin Voisin, 25 ans. Le réalisateur, Xavier Giannoli, qui succède à Albert Dupontel couronné l'an dernier pour «Adieu les Cons», n'est, comme ce dernier, pas venu chercher son prix. C'est «un artiste indépendant», a simplement commenté son co-scénariste Jacques Fieschi, interrogé par l'AFP.

Egalement absent, l'autre grand gagnant est Leos Carax, avec son opéra-rock Annette (cinq statuettes). Le réalisateur de 61 ans est le premier à réaliser le doublé César de la meilleure réalisation et prix de la mise en scène à Cannes, où son film était projeté en ouverture du dernier festival.



La première réaction, surtout sur Twitter, a été de pointer le côté gênant de l'intervention. A chaud, ça donne ça. 👇

Heure après heure, des tweets rappellent que la jeune femme n'est pas n'importe qui. Artiste du pied dans le plat, elle est connue sur internet pour ses satires.

Mais, c'est qui cette Marie S'infiltre?

Dans les grandes lignes, la comédienne française se met en scène dans la réalité, mais sous les traits de personnages fantasques et stéréotypés. Elle prétend vouloir faire la satire de notre société. Depuis 2016, la trentenaire, experte des infiltrations et des sujets polémiques, diffuse ses interventions sur sa chaîne Youtube.

Le voile, la prostitution, les camps de travailleurs à Dubaï. Tout y passe. «A notre époque, tout est particulièrement lisse, sérieux, dramatique. Marie S’infiltre vient gratter la plaie», commentait la youtubeuse dans Ouest France. Un exemple? 👇

Marie Benoliel a suivi un parcours d'excellence en France: bac S, hypokhâgne, khâgne, Sciences Po et droit. A nos collègues, elle confiait:

«Je déteste l’autorité, les cadres, et en même temps je les connais par cœur. Il faut comprendre les codes sociaux pour pouvoir les transgresser.»

Et d'ailleurs, c'était bien plus que des fesses selon certains Tweets...

La jeune femme n'a pas que montré son derrière, elle a aussi entrepris un discours, finalement coupé par la musique. On distingue, toutefois, les noms et prénoms de Louis Garrel, acteur et réalisateur français: «c'était ma petite déclaration d'amour à moi au cinéma, et surtout à Louis Garrel que j'aime. Oui, je t'aime, Louis.»

Pour l'heure, internet et Youtube ne bruissent pas d'explication plus claire au fait que la youtubeuse ait cité le comédien français. On se souvient, cependant, que l'an dernier, lors de la cérémonie des César, les acteurs du film J'accuse, dont précisément Louis Garrel, n'étaient pas présents. Un boycott qui avait fait suite à de nouvelles accusations d'agressions sexuelles portées sur le réalisateur du film, le français Polansky.

Si on n'en sait pas plus sur son intervention (il faudra bien surveiller ses réseaux sociaux), la comédienne a déjà réussi sa première mission: ne pas laisser Twitter indifférent. (jah/avec ats)