Il offre sa Rolex à un fan, et part vivre en camping-car

Damso a conclu sa grande tournée entamée près d’un an plus tôt ce dimanche. Après avoir annoncé qu'il s'isolait jusqu’en 2025, le rappeur a offert sa Rolex et sa chaîne à un fan.

Ce dimanche, Damso jouait au V&B Festival à Château-Gontier, dans l'ouest de la France, l’ultime date de sa tournée de festivals programmée cet été. Au total, pas moins de 14 dates avaient été programmées depuis le mois de juin et venaient conclure sa tournée dédiée à son dernier projet QALF Infinity. Comme à l'accoutumée, Damso, en a profité pour remercier ses fans et leur dire au revoir.

Au moment de conclure sa set-list, le rappeur bruxellois s’est lancé dans un discours:

«Je vous souhaite le meilleur dans vos projets, indique-t-il. Je pars en camping-car, merci beaucoup, et on se capte en 2025» Damso

Après avoir annoncé son retrait, Damso en a même profité pour léguer sa Rolex et sa chaîne à des fans dans la foule. «Là où je vais, je n’en ai pas besoin», a-t-il dit tout sourire à son public.

L’auteur de QALF tease depuis de longs mois cette fameuse date du 30 mai 2025 qu'il a greffée à sa photo de profil Instagram, son unique canal de communication. On peut donc concevoir qu'il devrait s’agir de la date de son retour. D'ici là, le rappeur semble vouloir s’éloigner de l’industrie musicale et, comme il l’a répété à plusieurs reprises, profiter de son camping-car. On lui souhaite une bonne année sabbatique.

