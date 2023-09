Vidéo: watson

Vidéo

Voici 5 films à voir absolument cet automne

La fin de l'année approche et vous allez être servis en longs-métrages prestigieux puisqu'en moins de trois mois, vous aurez droit à du David Fincher, du Martin Scorsese ou encore du Ridley Scott, rien que ça!

Plus de «Divertissement»

Après un été dominé par Barbenheimer, c'est également la rentrée pour le cinéma. En cette ère de franchises et de suites, nous avons pris le parti de mettre en lumière des films ambitieux, originaux et pourtant assez discrets quand on connait la notoriété immense de leurs auteurs. Exit donc Dune, The Marvels ou encore Aquaman, et parlons de ces cinq «bangers» à se mettre sous la dent cet automne.

The Creator

De Gareth Edwards, avec John David Washington. Sortie le 29 septembre.



Image: 20th Century Fox

Le réalisateur de Rogue One, le meilleur film issu de la postlogie Star Wars, est de retour au cinéma avec The Creator, une aventure de science-fiction à l'univers totalement inédit à voir dans les salles dès le 24 septembre.

Dans un contexte futuriste où l'humanité se trouve au cœur d'un conflit imminent opposant la race humaine aux forces de l'intelligence artificielle, Joshua, un ancien agent des forces spéciales aguerri, traverse une sombre période à la suite de la disparition de sa femme.

Il est recruté pour une mission hors du commun: traquer et éliminer le Créateur, un architecte énigmatique à l'origine de cette intelligence artificielle avancée. Ce dernier a conçu une arme mystérieuse dotée du pouvoir de mettre un terme à la guerre, mais également à l'existence de l'humanité elle-même.

Derrière ce pitch où résonne Matrix, Terminator ou encore Blade Runner, le réalisateur Gareth Edwards propose un film qui lorgne du côté du film de guerre à la Apocalypse Now et du film de samouraï avec son héros solitaire et honorable. Le film a de quoi s'affranchir de ses héritiers et propose une aventure nouvelle qui s'annonce visuellement sublime.

Dans le même genre, en moins bien👇 Le «Star Wars» de Netflix s'annonce épique

Killers of the Flower Moon

De Martin Scorsese, avec Leonardo DiCaprio et Robert de Niro. Sortie le 18 octobre.



Image: Apple

Présenté à Cannes en mai dernier, Killers of the Flower Moon a été jugé, sans surprise, comme un nouveau chef-d'œuvre de la part de Martin Scorsese. On y retrouve Leonardo DiCaprio et Robert de Niro, deux acteurs fétiches du réalisateur. L’actrice Lily Gladstone, aux origines autochtones, a été particulièrement acclamée à Cannes et les rumeurs parlent déjà d'un futur Oscar. Le film aura le droit à une sortie en salles le 18 octobre avant d'être disponible très rapidement sur les services de streaming d'Apple TV+ et MyCanal.



Le film se déroule dans les années 1920. En Oklahoma, de nombreux membres de la tribu Osage, devenus riches grâce au pétrole, sont visés par une série de meurtres violents. Une enquête est menée pour tenter de résoudre cette succession de crimes baptisée «le règne de la terreur». Cette tragédie est symptomatique de la fin de la conquête de l'Ouest et explique les graves répercussions qu'ont encore de nos jours ces meurtres sur la vie des natifs américains.



On en parlait ici 👇 Le dernier film de Scorsese se montre enfin

Le Garçon et le Héron

De Hayao Miyazaki. Sortie le 1er novembre.

Image: Ghibli

Hayao Miyazaki est un réalisateur culte de l’animation japonaise actif depuis1963, à qui l'on doit notamment Mon Voisin Totoro, Porco Rosso où encore Le Voyage de Chihiro. Le roi de l’animation japonaise et fondateur du studio Ghibli revient avec Le Garçon et le Héron, son nouveau long-métrage, qui sans bande-annonce, et uniquement dévoilé par son affiche, a battu des records de fréquentation lors de sa sortie au Japon le 14 juillet dernier.

Le film sera visible dans nos salles obscures le 1er novembre 2023. Une bonne nouvelle puisqu'il s'agissait de la date de sortie de Dune, deuxième partie, repoussée en 2024 à cause de la grève à Hollywood.



On suit l’histoire de Mahito, jeune garçon dont la mère a disparu dans un incendie. Le héros doit quitter Tokyo pour la campagne japonaise, en pleine Seconde Guerre mondiale. Un contexte historique qui n'est pas sans évoquer le sublime Le Tombeau des lucioles, autre succès du légendaire studio Ghibli.



The Killer

De David Fincher, avec Michael Fassbender.

Sortie le 10 novembre.



Image: Netflix

David Fincher continue son partenariat avec Netflix amorcé depuis le début de la plateforme dans le monde du streaming. En effet, il a été le premier cinéaste prestigieux débauché pour créer la série House of Cards puis Mindhunter. Il a ensuite signé Mank, qui raconte la genèse de Citizen Kane d’Orson Welles, d’après un scénario qu'avait écrit son propre père. Il revient désormais avec The Killer, une adaptation de la bande dessinée française Le Tueur, écrite par Matz et dessinée par Luc Jacamon.

Le pitch: «Après un contrat qui a mal tourné, un tueur à gages se retourne contre ses clients - et contre lui-même - au cours d’une chasse à l’homme à travers la planète. Mais, comme il aime à le répéter, cela n’a rien de personnel…»

Le réalisateur de Seven et Zodiac a d'ailleurs présenté son film la Mostra de Venise et les premiers avis sur son thriller sont tombés. Les critiques parlent d'un film radical à l'ambiance glaciale, au style très dépouillé et dont le scénario va droit au but. Rendez-vous donc avec Michael Fassbender le 10 novembre sur Netflix pour un film qui s'annonce aussi froid et lugubre que son mois de sortie.

Napoleon

De Ridley Scott, avec Joachin Phoenix et Vanessa Kirby. Sortie le 22 novembre.

Image: Apple

Ridley Scott revient à nouveau avec son genre favori, la reconstitution historique. Après Le Dernier Duel en 2021, le réalisateur britannique s'attaque encore une fois à un pan de l'histoire de France et pas des moindres puisqu'il s'agit tout bonnement d'un biopic sur l'unique empereur de l'Hexagone.

On en parlait ici 👇 Voici le prochain film épique signé Ridley Scott

Ridley Scott et Joaquin Phoenix avaient déjà fait équipe sur le drame épique que fut Gladiator en 2000. C'est par nostalgie, et surtout après avoir vu la performance de Jaquin Phoenix dans Joker que le réalisateur britannique a choisi de lui confier le rôle du célèbre empereur.

Tout comme Killers of the Flower Moon, le film est produit par Apple et trouvera refuge dans les salles le 22 novembre, avant d'être disponible pour les abonnés des plateformes Apple TV+ et MyCanal quelque temps plus tard.

Le récap en vidéo👇 Vidéo: watson

Sinon, quoi voir en ce moment?

Pendant ce temps au Burning Man, c'est «Mad Max: Fury Road» Vidéo: watson