Djoko n'a pas besoin de raquette pour jouer

Durant l'événement annuel de tennis dédié aux enfants en ouverture de l'US Open, Novak Djokovic a fait preuve de pas mal d'autodérision en jouant avec divers objets.

L' US Open se déroule actuellement à New York, le quatrième tournoi du Grand Chelem de l'année. En marge de l'événement, on trouve le « Arthur Ashe Kid’s Day », un traditionnel match dédié aux enfants qui marque la grande ouverture de l’US Open. L'événement, qui existe depuis 1993, rend hommage au joueur de tennis américain Arthur Ashe et son engagement inébranlable en faveur des jeunes.

Ainsi Novak Djokovic, Iga Swiatek, Carlos Alcaraz et plusieurs autres stars du tennis ont participé à l'événement Kids' Day organisé au centre national de tennis de l'USTA Billie Jean King. Novak, le numéro 1, a montré qu'il était capable de taper la balle avec tellement de facilité, qu'une raquette ordinaire n'est pas nécessaire.

Poêle à frire, panneau de signalisation, spatule, planche en bois, batte de baseball et même à mains nues : Djokovic peut tout gérer. Reste à savoir si ces «exercices d'échauffement» l'aideront à remporter son quatrième tournoi à New York, ce qui semble bien partit. (sbo)

