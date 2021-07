On a trouvé le sandwich le plus gras de Suisse romande

Vous attendez toujours l'été 2021? Ne lisez surtout pas cet article

Vous vous demandez où est passé l'été - le beau, le grand, le vrai, le torride? Ça tombe bien, nous aussi. Et on ne l'a toujours pas trouvé. Le ciel nous tombe sur la tête sans crier gare depuis le début des «beaux» jours, qui n'ont de «beau» bien souvent que le nom. Les orages, les intempéries et les vents grondent, pleurent, soufflent et détruisent, sans pitié.

Alors, aura-t-on un été en 2021? Nous avons tambouriné à la porte de quelqu'un qui s'y connaît bien mieux que nous dans les …