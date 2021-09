Divertissement

Vidéo

Fribourg: Les Bouffistas ont goûté un sandwich spécial Bénichon



Vidéo: watson

Entre deux bouteilles de rouge, on a goûté le sandwich spécial Bénichon

Les Bouffistas sont allées dans le canton de Fribourg pour goûter un sandwich spécial Bénichon: cuchaule, jambon à l'os, moutarde de Bénichon... pas de doute, c'était bon. Et bien arrosé.

Margaux, Marie-Adèle et Jérémie sont allés jusqu'à Grolley (FR) pour goûter un sandwich spécial Bénichon. La Bénichon, c'est une fête populaire du canton de Fribourg durant laquelle on boit, on bouffe, on re-boit et on re-bouffe.

Elle a lieu plus ou moins toute l'année mais les deux principales dates sont le deuxième week-end de septembre et le deuxième week-end d'octobre.

Le trio a rencontré Christian Audergon, le boulanger de la boulangerie-pâtisserie Au Vieux Grenier. Il a créé un sandwich qui reprend les éléments principaux de la Bénichon, à savoir la cuchaule, le jambon à l'os et évidemment... la mourtarde de Bénichon.

Vidéo: watson

Les Bouffistas c'est quoi?

C'est comme les Foodistas mais en moins casse-couilles

Vidéo: watson

En gros, c'est deux meufs qui vont goûter des sandwichs à travers la Suisse romande

Vidéo: watson

Si vous aimez, abonnez-vous! Les Bouffistas S’abonner S’abonner

On se quitte sur ces photos qui prouvent que le Japon est un pays singulier

1 / 78 Le Japon source: reddit

Plus d'articles sur le thème «Divertissement» Les boulets de la semaine Link zum Artikel On en sait plus sur les séries nulles qu'on se réjouit de voir Link zum Artikel On a failli ne jamais sortir de la salle de bain de Shining Link zum Artikel Lire, c'est chiant? Voici l'actu de la semaine en mèmes Link zum Artikel