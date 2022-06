Trumpet, 4 ans, le gagnant du Westminster Dog Show. Image: keystone

Good boy! Voici le gagnant du plus prestigieux concours de chiens du monde

C'est la première fois qu'un limier gagne le Westminster Dog Show à New York.

Le Westminster Dog Show, c'est un peu comme Miss France pour les toutous. C'est un moment où les chiens montrent leur talent en marchant avec élégance et charisme. Mais contrairement au concours de beauté humain, vous avez peu de chance de les entendre dire: «Je suis pour la paix dans le monde», «Faites des selfies, pas la guerre» ou encore «J'entreprends des études de marketing et communication pour, un jour, travailler dans le monde du marketing et de la communication.»

A peine arrogant. keystone

Ce grand concours canin, donc, a lieu chaque année à New York. Habituellement organisé en hiver au Madison Square Garden, l'événement a été déplacé l'année dernière et cette année dans le New Jersey en raison de celui-dont-on-ne-doit-plus-prononcer-le-nom... (le Covid). Il s'est déroulé sur 5 jours, du 18 au 22 juin.

Le gagnant 2022 est un limier nommé Trumpet âgé de 4 ans. C'est le premier limier (ce chien avec des oreilles longues et les yeux qui tombent comme s'il avait fumé un pétard) à gagner le premier prix. La première dauphine s'appelle Winston, un bouledogue français appartenant à Morgan Fox, joueur de la NFL.

«J'suis défoncé.» keystone

Plus de 3000 chiens de race ont concouru, allant des affenpinschers aux Yorkshire terriers en passant par les dogues de Bordeaux. L'objectif est de couronner le chien qui représente le mieux l'idéal de sa race.

Image: keystone

Et ce n'est pas facile. Pour chaque race, il y a plusieurs chiens en compétition qui se ressemblent tous, comme on le voit dans la vidéo ci-dessous avec les mâtins de Naples, ces demi-poneys (interdits dans certains cantons de Suisse). Les chiens sont au garrot et examinés par une personne âgée avant de devoir trottiner avec grâce (ce qui n'est pas donné aux mâtins de Naples.)

Vidéo: watson

Le Westminster God Show est organisé depuis 1877 par le Westminster Kennel Club, la plus ancienne association canine d’Amérique. Parmi les épreuves, il y a une compétition d’agilité, d’obéissance et bien sûr, le défilé.

Le Westminster Dog Show 2022 en images

