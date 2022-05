Vidéo: watson

Un rat sème la zizanie dans un parc à chiens new-yorkais

Moment de chaos dans un parc à chiens de Manhattan. Un rat a traversé un groupe de canidés dont l'instinct de chasse s'est rapidement révélé.

Dans une vidéo postée sur Twitter, des propriétaires de chiens tentent d'empêcher leur animal de compagnie de croquer un rat dans le parc à chiens Tompkins Square Dog Run, à Manhattan, a rapporté le New York Post.

Alors que la plupart des toutous ont tourné autour en aboyant, une chienne – un jindo coréen de quatre ans nommé Zoey –, a verrouillé ses mâchoires sur le rongeur, secouant la tête avant de lancer le pauvre rongeur en l'air. Son propriétaire est rapidement intervenu, pointant son chien du doigt en lui ordonnant de rester en arrière.

La vidéo a été vue plus de six millions de fois et a fait réagir de nombreux internautes qui n'ont pas hésité à blaguer sur la ténacité des rats new-yorkais.

«Vous savez que c'est un rat de New York parce qu'il a riposté. Prêt à tout risquer» @JillNewyen

Alors que d'autres internautes s'inquiétaient de la santé des précieux chiens, supposant que le rat était porteur de maladies pouvant les infecter, le propriétaire de Zoey, a rassuré tout le monde en publiant une photo de lui et de son chien avec un panneau indiquant: «Zoey n'est pas tombée malade!»

