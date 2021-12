Vidéo: watson

Matrix: quand la réalité dépasse la fiction grâce au jeu vidéo

On pourrait penser à un extrait du prochain Matrix mais la réalité en est tout autre. Il s'agit d'une démonstration technique pour l'Unreal Engine 5, un moteur de jeu vidéo qui présente une frontière toujours plus fine entre le réel et le virtuel.

Si vous ne savez pas quoi choisir entre la pilule rouge ou la bleue, vous avez toujours la possibilité de tester The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience. Cette démonstration technique présente ce que la prochaine génération d’expériences interactives aura à offrir, à savoir des mondes ouverts immenses, de l’action toujours plus impressionnante et un niveau de réalisme qui rivalisent avec les cinématiques.

Cette démonstration de dix minutes a été réalisée en partenariat avec la réalisatrice Lana Wachowski, tout comme Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss qui reprennent également leur rôle respectif.

Jouant d'abord sur la frontière toujours plus fine entre le réel et le virtuel de manière introspective avec la genèse du film, cette démo présente une course-poursuite qui n'a rien à envier à une scène de blockbuster et finit par une balade libre dans ce monde ouvert qui consiste en une ville de 16 km2 avec 7000 bâtiments, 45 000 véhicules et des dizaines de milliers de passants contrôlés par un système d’IA sophistiqué.

Le résultat: une expérience interactive très puissante, immersive, et photoréaliste. La ville est bourrée de personnages convaincants et de véhicules qu’il est possible de conduire, à moins qu’on ne préfère explorer l’endroit à pied ou à travers le regard d'un drone en survolant la ville.

La démonstration dans son intégralité:

Si cette technologie si réaliste s'associe un jour aux métavers qui semble être l'avenir des réseaux sociaux, la réalité dépassera la fiction.