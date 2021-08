Divertissement

Bon, alors, c'est o√Ļ le meilleur sandwich de Suisse romande?ūü•™

Les Bouffistas, c'est comme les foodistas en moins casse-couilles. Margaux et Marie-Adèle ont fait le tour des grandes villes de Suisse romande à la recherche du meilleur sandwich. Septième épisode: le bêtisier.

Les Bouffistas ont termin√© leur tour de la Suisse romande √† la recherche du meilleur sandwich. Ils avaient tous quelque chose de sp√©cial, que ce soit une sauce qui d√©gouline, du foie gras en steaks ou po√™l√©, du poulet, du magret, du pain ¬ęcroustillant et moelleux¬Ľ √† la fois... Margaux et Marie-Ad√®le n'ont pas pu trancher (enfin, si...ūü§ę). Elles se sont surtout bien marr√©es. On esp√®re que vous aussi. ‚̧ԳŹ

Voici, en bonus, les sc√®nes coup√©es. Celles que ¬ętu mettras pas dans le montage, J√©r√©mie, hein¬Ľ. Merci J√©r√©mie.

Les Bouffistas reviendront bient√īt avec d'autres trucs qui se mangent, qui coulent et qui collent. Pour le moment, si vous voulez (re)voir les √©pisodes, ils sont juste l√†. ūüĎá

Des steaks de foie gras ūüėć

La fameuse sauce secr√®te ūü§ę

Un pain long comme le bras ūüí™

Sion nous a bien nourries ūüė≤

Du gras, du gras, du gras ūü§©

Oh pis merde, le sandwich de Lausanne, c'√©tait le meilleur, voil√† ūüĒ•

