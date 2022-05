Comme on est gentil, on vous partage la vidéo 👇

Et n'en fallait pas plus pour enflammer les réseaux sociaux et Twitter en particulier qui s'est entiché du détournement du célèbre présentateur bien connu des amateurs de Netflix .

Une vidéo dans laquelle une personne imite la célèbre et reconnaissable voix de David Attenborough est devenue virale. Pourquoi? On y voit un char russe détruit en Ukraine qui y est présenté à la manière du documentaire animalier.

13 couples de stars heureux (pas comme Johnny Depp & Amber Heard)

Lui: cuisinier, 46 ans

Elle: actrice, 59 ans

Originaires de: Suisse et États-Unis

Ensemble depuis: Récemment!

Rencontre: Aucune idée! Parce que l'amour passe par l'estomac? En mars, Daniel Humm, grand chef suisse possédant le restaurant le mieux noté des Etats-Unis, était considéré comme étant en couple avec Laurene Powell Jobs, 56 ans, la veuve de Steve Jobs. Pendant un an et demi, ils étaient ensemble. Et maintenant, Demi Moore est son nouveau grand amour.