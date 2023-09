Vidéo: watson

Ce bébé fait craquer la planète

La vidéo de ce poupon mangeant du kiwi est tendance sur TikTok. En cause: la réaction amusante du bébé, dont les papilles toutes neuves sont chatouillées par l'acidité du fruit.

Ce petit fruit, bébé peut le manger dès 4 mois, et ses vertus ne sont plus à démontrer. Cependant, la particularité du kiwi, c'est d'être acide, parfois un peu trop. Imaginez donc la réaction que cela peut provoquer sur des papilles habituées au lait maternel et à la purée de patate douce.

Cette vidéo d'un bébé luttant contre le goût aigre d'un kiwi est actuellement virale sur TikTok. La vidéo compte désormais 67 millions de vue. Un buzz qui a fait de ce nouveau-né une célébrité du web, puisqu'à chaque nouvelle vidéo où il est filmé en train de manger, les vues se comptent par milliers. (sbo)

