Vidéo

Le Père Noël a un passe Covid et un traineau Lamborghini, on l'a rencontré

On a parlé avec le barbu le plus célèbre de la planète quelques jours avant sa distribution mondiale de cadeaux sur son traîneau Lamborghini. Il nous a révélé son âge, son plus grand pouvoir magique et son statut vaccinal.

Julien Caloz Suivez-moi

La rencontre aurait dû se dérouler chez lui, en Laponie, autour d'un thé chaud et d'un feu de cheminée. Mais les restrictions de voyage liées à la pandémie nous ont obligés à organiser le rendez-vous par visioconférence. Le Père Noël était en train de préparer son fabuleux voyage lorsque nous l'avons contacté. Il a accepté de nous accorder quelques minutes de son temps pour répondre à nos questions.

Bonjour Père Noël, je viens pour une réclamation: j'avais commandé un maillot de foot en 1990 et je ne l'ai jamais reçu...

Ah! Alors attendez. Je vais noter ça tout de suite (il sort un calepin et enregistre ma plainte). Je vous promets de consulter mes archives.

J'avoue que je n'avais pas été très sage cette année-là...

Voilà pourquoi il y a du retard. Je comprends mieux!

C'est vrai que les enfants turbulents ne reçoivent pas de cadeaux?!

Eh bien, je prends toujours un peu de temps pour y réfléchir. Je les mets sur la liste d'attente, jusqu'à ce qu'il y ait du progrès!



Je n'avais pas de cheminée non plus à l'époque, peut-être que vous n'avez pas trouvé le moyen d'entrer chez moi.

J'aurais pu car, vous savez, j'ai beaucoup de pouvoirs:

je peux traverser les murs, je peux disparaître. Avec l'âge, j'ai appris beaucoup de tours.

Vous pouvez m'en montrer un?

Bien sûr! Quand je distribue les cadeaux, j'ai un très grand pouvoir qui me permet de ne pas me faire voir des enfants qui sortent de leur chambre quand ils entendent du bruit dans le salon.



La preuve en vidéo (c'est bluffant) Vidéo: watson

Et qui est-ce qui vous offre des cadeaux à vous, puisque vous êtes le Père Noël?

Mon plus beau cadeau, c'est de voir tous les enfants heureux et contents.

Quel âge avez-vous?

J'ai environ 600 ans. Je ne peux pas vous donner mon âge précis, car avec le temps, j'ai cessé de compter!

Et le dos, ça va? Vous arrivez encore à porter la hotte?

Oui, oui. J'ai beaucoup de lutins qui m'aident au quotidien.

Avez-vous déjà envisagé de laisser votre place à une femme?

J'ai la Mère Noël, qui m'assiste. En ce moment, elle est dans une grande pièce secrète avec les lutins. Ils préparent les listes de cadeaux tous ensemble.

Vous ne travaillez qu'un jour par an. Que faites-vous le reste du temps?

Je me repose dans ma maison en Laponie. Je coupe du bois pour me réchauffer l'hiver, j'entretiens mes rennes et la plantation de carottes pour les nourrir, je vais chercher du lichen. Je m'occupe!

La vie de Père Noël, c'est tellement cool via GIPHY

On vous envie: vous avez plein d'assistants, vous ne bossez qu'un jour par an et vous avez un super traîneau pour vous déplacer. C'est quelle marque au fait? Porsche, Ferrari?

Noooon. Je suis resté depuis quelque temps sur Lamborghini, et ça me convient très bien. Il n'y a pas trop d'électronique, c'est très simple d'utilisation.

Les jouets les plus demandés Que réclament les enfants cette année? «Ça dépend des âges, bien sûr, nous répond le Père Noël derrière ses petites lunettes rondes. Les petits garçons me demandent souvent la Pat' Patrouille. Les plus âgés veulent des super héros comme Spiderman, qui est le plus cité, Batman, Hulk ou Iron Man. Des Nintendo Switch aussi, parfois des Meccanos, Legos, Playmobils, Star Wars. Il y a toujours quelques fans d'Harry Potter. Les petites filles, elles, veulent très souvent des princesses. Elles adorent la Reine des Neiges, les Barbies LOL, certaines jouent aussi à la Switch.» Avis aux amateurs: le Père Noël a encore un stock de PS5.

Combien de rennes tirent le traineau et comment font-ils pour voler?

Ils sont toujours 9. Et s'ils volent, c'est grâce à la poudre magique de Noël. Mais sa composition doit rester secrète.

Vous n'êtes pas trop embêté avec le réchauffement climatique? Comment le traîneau fait-il pour glisser quand il n'y a pas de neige?

Oh, vous savez, on ne glisse que pour démarrer ou atterrir. Nous volons la plupart du temps.

Allez-vous chez le barbier pour tailler votre immense toison blanche?

Noooon. Cela fait très longtemps que j'ai cessé de tailler ma barbe (ndlr: elle lui arrive au nombril).

Comme j'habite dans un endroit où il fait très, très froid, avoir une grande barbe me réchauffe un peu.

Dites-moi une dernière chose Père Noël. Vous allez bientôt venir dans mon salon, vous allez y passer du temps et les fenêtres seront fermées. Rassurez-moi: vous êtes vacciné?!

Aaaaah, mais vous savez: j'ai un passe international! Je peux me promener partout sans souci.



Pour prolonger la magie, voici les plus moches pulls de Noël.