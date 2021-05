Ellen Degeneres met fin à son célèbre show

Une année après un énorme scandale et 19 saisons depuis le début de son émission culte, la star de la TV américaine jette l'éponge et arrête son show. On vous explique.

Ellen Degeneres est une comédienne et star du stand up, à la tête de son propre talk show depuis 19 ans, tout de même. Elle est le symbole de tout ce que l'Amérique adore: une «nobody» qui devient une «somebody» avec des traversées du désert, des hauts et des bas, puis une renaissance digne des plus beaux films de Hollywood.

En faisant son coming out, à la Une du Time Magazine en 1997, elle s'est retrouvée mise au placard professionnellement. Plus de travail, nada. Puis, du jour au lendemain, …