«Putain, mais quel enfer!» - Ce resto parisien se fait démonter sur Twitter

Dans cet établissement végétarien de la capitale française, le chef fait un show culinaire. Pas d'assiette, on mange directement sur la table. Une vidéo virale tourne actuellement sur les réseaux sociaux et c'est peu flatteur.

Ora est un restaurant végétarien situé à Paris dans lequel on mange directement sur la table. Pas d'assiettes, la nappe est comme une toile vierge sur laquelle le chef vient peindre avec ses préparations culinaires.

Si c'est pas clair, sachez que la définition du restaurant sur son site l'est encore moins:

Comme dirait un internaute sur Twitter, «il faut avoir l'empathie nécessaire qui permet de voir le geste disruptif d’une prise de conscience raisonnée de la part d’un restaurant ravi d’entuber avec du folklore des clients qui ont besoin d’alimenter leurs stories insta pour impressionner des inconnus.»

Le folklore, c'est le chef, habillé comme s'il était en festival à Tulum, qui fait son show en éclaboussant votre table (et vos vêtements) avec des purées, qui manipule des tubes de sauces comme un bartender le ferait avec des bouteilles d'alcool. Il porte également des gants en latex noirs, car quand on est une «ode à la terre» et qu'on veut faire branché, on met des gants noirs. Son pendant carnivore: Salt Bae et ses côtes de bœuf en or coupées devant les clients comme si c'était le Cirque du soleil.

La personne qui a partagé la vidéo virale sur Twitter a tout simplement écrit: «Putain, mais quel enfer!».

Vidéo: watson

Malgré une salle «bienveillante» comme l'explique le site du restaurant, il semblerait que ce soit surtout une salle bruyante.

On peut également se demander comment un tel restaurant tourne, parce que trois serveurs pour dresser une table sans assiettes c'est pas forcément rentable, surtout pour un menu à 49 euros (env. 50 francs). Mais ne sous-estimons pas le bobo parisien, capable de payer le prix fort dès qu'il doit commander des vins natures non filtrés.

En tout cas, Ora fait parler de lui (rappelons qu'il n'y a pas de mauvaise publicité). Comme dirait un autre internaute sur Twitter👇:

