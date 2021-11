Vidéo: watson

L'odeur de l'essence: «Orelsan mouille tout le monde sauf lui»

«L'odeur de l'essence», le premier clip d'Orelsan, a été lâché juste avant la sortie de l'album «Civilisation» disponible depuis le 19 novembre. Nos chroniqueurs d'eau douce donnent leur avis, à chaud.

Ça y est, Orelsan est de retour. Après l'excellent La fête est finie (avis qui n'engage que l'auteur de cet article) le rappeur de Caen sort Civlisation. Un album qui était déjà disque d'or en France avant même sa sortie et trois Bercy sont déjà remplis. Et quand on sort en album, en général, on balance un clip pour créer la surprise, et autant dire que là, il fait fort. (Avis qui n'engage encore une fois que l'auteur de cet article.)

La fête est vraiment finie. Vidéo: YouTube/orelsan

«L'odeur de l'essence», un morceau très politique ou les punchlines acérées et cyniques fusent pour clasher la société française contemporaine, plus polarisée que jamais à l'aube des futures élections présidentielles de 2022. Le clip est réalisé par David Tomaszewski, qui s'était déjà occupé de le mettre en scène dans «Raelsan», le tube qui avait lancé l'album Le chant des sirènes.

Le concept est simple (et basique), Orelsan déambule dans un studio avec un écran panoramique, les images défilent, les répliques fusent, dénoncent pendant que des figurants se meuvent à la manière d'une pièce de théâtre contemporaine.

Bref, à la rédac', on l'a regardé et on n'est pas tout à fait du même avis.

PS: Faut pas écouter les rageux.



