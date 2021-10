Divertissement

Qu'est ce qui fait de James Bond, James Bond?



Qu'est ce qui fait que James Bond, c’est James Bond?

James Bond entame sa 25ème aventure avec «No Time To Die» qui sort enfin sur les écrans après 18 mois de report suite à la pandémie de Covid-19. Figure mythique du cinéma, on a demandé à la team watson ce qu'elle pensait de ce personnage qui traverse les décennies depuis les années 60.

Entre le Vodka Martini au shaker (et pas à la cuillère), l'Aston Martin DB5, le smoking, la montre Omega et les stylos explosifs, on a demandé à certains membre de la team ce qui faisait l'essence du mythe 007. Grosse attente pour certains, indifférence pour d'autres, le film reste un événement qui affiche des réservations records et marque le chant du cygne de Daniel Craig qui incarne l'agent secret pour la dernière fois… avant qu'un autre reprenne le flambeau.

Et si le prochain était une femme?



