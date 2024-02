Vidéo: watson

Mais que se passe-t-il avec ces araignées à Bali?

Ah Bali! Ses plages, ses temples, sa nature verdoyante… et surtout sa faune étonnante.

Plus de «Divertissement»

L'île de Bali, une des plus prisées d'Indonésie, est connue comme étant LE paradis des vacances pour tous les Occidentaux en recherche de spiritualité et de surf.



Toutefois, Grace Kelly, une Tiktokeuse de 33 ans, a veillé à ce que désormais de nombreux touristes rayent Bali de leur liste de voyage à cause d'une vidéo devenue virale. On y voit des centaines d’araignées suspendues au-dessus d'une rue. Si vous souffrez d'arachnophobie, nous vous suggérons de passer votre tour. Mais en réalité, il n'y a pas de quoi s'inquiéter.

La vidéo 👇 Vidéo: watson

Un phénomène spécial

Selon Pierre Loria, arachnologue romand, ces araignées ne sont pas dangereuses pour l'humain. Au contraire, elles s'attaquent en particulier aux insectes, comme les moustiques. Notre expert estime, en effet, qu'il s'agit de Nephila vitiana, une espèce de la famille des Araneidae. «Les néphiles (des genres Nephila et Triochnephila) sont des grandes araignées, mais pas dangereuses qui se retrouvent en zone tropicale et subtropicale».

Quant au phénomène observé dans la vidéo, il est tout à fait réaliste «bien que peu commun surtout en milieu urbain» estime l'expert qui précise:

«L'origine de ce comportement reste encore mal compris»

Avant, on croyait que ces regroupements étaient dus à une grande quantité de proies à un endroit précis, indique le spécialiste. Mais des études récentes indiquent que des phéromones pourraient aussi jouer un rôle, en poussant les araignées à se rassembler de cette façon. Ces regroupements pourraient augmenter les chances de capturer des proies. Cependant, cela augmente aussi le risque de cannibalisme, car les araignées ne sont pas des animaux sociaux (sauf quelques exceptions).

Chez nous aussi

Ce phénomène de regroupement d'araignées, bien que moins spectaculaire, existe aussi en Suisse. «On trouve les pholques, bien connues des habitations, qui peuvent, dans certains cas, avoir un comportement similaire avec des toiles les unes sur les autres», décrit notre expert.

Pholque phalangide femelle tenant son cocon. Image: wikimédia commons

«La plus commune est Pholcus phalangioides, mais Holocnemus pluchei a également été observée en train d'attaquer une proie à plusieurs individus». On trouve aussi «Agelena labyrinthica, l'agélène à labyrinthe, une araignée assez commune dans les prairies». Aux stades juvéniles, elle construit sa toile à proximité de ses congénères, mais perd cette «tolérance» une fois adulte.

Selon Pierre Loria, arachnologue, il s'agit de Nephila vitiana.

Ces araignées ne sont pas dangereuses.Au contraire, elles s'attaquent aux insectes, comme les moustiques.

Leur comportement reste encore mal compris, mais ces regroupements pourraient augmenter les chances de capturer des proies.

Bien que moins spectaculaire, ce phénomène existe aussi en Suisse avec des araignées de chez nous, les pholques.