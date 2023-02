Vidéo: watson

Vous l'avez reconnu? Il est à nouveau viral malgré lui

Après être devenu un mème sur les réseaux avec sa célèbre photo où on le voyait emmitouflé durant l’assermentation de Joe Biden, Bernie Sanders se retrouve désormais sur TikTok.

En sortant de son hôtel, Bernie Sanders, 81 ans, est passé derrière une jeune femme qui était en train de faire une vidéo TikTok à New York.

Le sénateur s’est retrouvé directement dans la vidéo de Taylor Champ, qui se filmait en train de danser en compagnie d’un portier. Dans la courte vidéo de cinq secondes publiée sur TikTok, on voit Bernie réaliser qu’il se trouve dans le champ et tenter de sortir du cadre au plus vite, lançant au passage un coup d’œil désapprobateur.



Ce n’est pas la première fois que le sénateur du Vermont fait le buzz. Lors de l’investiture du président américain, Joe Biden, Bernie Sanders avait été photographié assis, les bras croisés, avec un masque et des mitaines en laine, devenant l'un des mèmes les plus populaires de 2021.



