Ces danseurs imitent «GTA» et c'est ridiculement parfait

Un collectif de vidéastes connu pour leurs vidéos de danse a réalisé un pastiche du jeu vidéo «GTA» en reproduisant les mouvements du personnage dans la vraie vie. L'imitation est parfaite.

«Grand Theft Auto» est sans doute une des sagas vidéoludiques les plus connues du monde, à tel point que le cinquième opus, sorti en 2013, se vend toujours comme des petits pains et compte encore de nombreux joueurs grâce à son mode en ligne. «GTA V »détient même le record du produit de divertissement le plus vendu de tous les temps en ayant rapporté 6 milliards de dollars à ses créateurs, le studio Rockstar. Le sixième épisode est toujours en développement et devrait sortir en 2024, voir 2025. Le jeu, récemment victime d'un leak massif, devrait proposer des graphismes encore plus réalistes et la possibilité d'incarner une femme.

Le nom de la série est dérivé de l'expression anglo-américaine «grand theft auto», qui signifie «vol de voiture» et qui est parfois utilisée dans le jargon policier. Si «GTA» a connu son succès (et de nombreuses polémiques), c'est parce que le jeu propose un monde ouvert dans lequel vous incarnez un bandit qui peut se permettre tout ce qu'il veut, incitant ainsi le recours à la violence, parfois de manière très gratuite. L'un des éléments qui ont donné à la série tout son sel était l'accent mis par le jeu sur le réalisme. Ainsi, au fur et à mesure que la franchise progressait, le réalisme est devenu encore plus prononcé au point de proposer une véritable satire des Etats-Unis dans laquelle les joueurs pouvaient s'immerger.

Cependant, malgré le réalisme des graphismes, il s'agit toujours d'un jeu vidéo et l'une des facettes les plus risibles de la série «Grand Theft Auto» est à quel point le mouvement des personnages sont maladroits. Dans cette vidéo réalisée par le collectif de vidéastes et danseurs Ghetto Trio, ils capturent parfaitement à quel point les personnages auraient l'air ridicules dans la vraie vie.

Si vous étiez là en 2004, vous avez probablement joué à «GTA: San Andreas», l'opus préféré de la majorité des joueurs. Dans cet épisode qui reprenait les codes du gangsta-rap, le héros était un personnage afro-américain dont les vêtements sont les mêmes que ceux que porte le comédien dans la vidéo.

