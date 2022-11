Vidéo: watson

Un sécu détruit la chorégraphie de ces pom-pom girls (et il avait une bonne raison)

Aux Etats-Unis, lors d'un match de football de l'Université du Tennessee contre l'Université du Kentucky, la chorégraphie des cheerleaders est devenue virale grâce aux talents d'un agent de sécurité.

Le football universitaire est presque une religion aux États-Unis. C'est un peu l'équivalent américain du Quidditch chez les Moldus. Les jours de match, les stades se remplissent de centaines de milliers d'étudiants et de supporters qui encouragent leurs équipes. En plus du jeu proprement dit, un autre point fort de ces événements sportifs est l'apparition des pom-pom girls. Ce terme est un faux anglicisme, on dit «cheerleader».

Ces athlètes, munies de pompons aux couleurs d'une équipe sportive, donnent un spectacle de danse et de figures acrobatiques pour encourager leur équipe lors d'événements et de championnats sportifs. Si cette discipline est majoritairement féminine, les hommes sont néanmoins bien représentés dans les équipes pour aider les pom-pom girls à réaliser certaines figures acrobatiques nécessitant plus de force.

C'est le cas de Michael Galyean, qui avait été lui-même cheerleader 20 ans plus tôt à l'Université du Tennessee. Ce vétéran a été invité à surprendre la foule déguisée en agent de sécurité et en se produisant avec l'équipe de danse de son ancienne faculté lors d'un match de football contre l'Université du Kentucky.

La performance de Michael Galyean se faisant passer pour un agent de sécurité a été publiée sur les réseaux sociaux de l'équipe de danse de l'université et a été visionnée plus de 15 millions de fois sur TikTok.

Cette scène s'est déroulée le 30 octobre lors du match à domicile des Tennesse Volunteers contre les Wildcats du Kentucky au Neyland Stadium, à Knoxville. Les «Vols» ont réussi à gagner la partie avec un score de 44 à 6. Visiblement, l'élan de motivation envoyé par les cheerleaders à leur équipe a payé.

