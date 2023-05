«Ils picolent» vs «ils cuisinent mal»: Romands et Alémaniques se chambrent

Emily Nationale

Emily Engkent est une Canadienne anglophone qui vit en Suisse alémanique depuis onze ans. Dans ses chroniques vidéos, elle raconte les particularités suisses qu'elle remarque et comment elle tente de s'intégrer dans ce pays si particulier. Si elle parle couramment allemand et joue au Jass, elle déteste la fondue et s'en excuse.Vous pouvez également la suivre sur Twitter Instagram et TikTok