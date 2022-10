Vidéo: watson

«Etrangement satisfaisante»: cette vidéo devrait vous faire du bien

Cette vidéo pourrait bien vous détendre tout en vous émerveillant. En effet, certains produits du quotidien sont fabriqués de manière insoupçonnée et surtout de manière très «satisfaisante».

Les objets du quotidien sont parfois tellement habituels que l'on ne se demande jamais comment ils sont fabriqués. Que ce soit votre esquimau à la vanille (celui avec le petit phoque sur l'emballage), votre bonnet en laine, vos spaghettis ou encore vos gants de jardinage, vous êtes loin de vous douter comment l'industrie les fabrique en série, mais surtout à quel point il est satisfaisant de regarder comment c'est fait.

«Satisfaisant» en voilà un mot qui est tendance depuis un certain temps sur les Internets. Un terme qui a d'ailleurs explosé sur les réseaux sociaux en 2019 et dont l'engouement a relativement peu baissé depuis.

«Les vidéos satisfaisantes» où en anglais «oddly satisfying videos» ont massivement fleuri sur YouTube et sur Instagram et font le bonheur des millenials. Fondées sur un principe de répétition un peu hypnotique, elles vous apporteront à coup sûr détente, relaxation et satisfaction, se rapprochant en cela des techniques dites ASMR (mais sans le dégoût du bruit de bouche).

Pourquoi ces vidéos sont-elles «satisfaisantes» ?

Devant le succès mondial de ces vidéos, des chercheurs en neuroscience et en psychologie sensorielle se sont penchés sur le sujet. Mais les réponses apportées à ce jour demeurent très partielles. Selon la psychologie, regarder des vidéos «oddly satisfying» libère des substances chimiques dans le cerveau qui produisent du bonheur et des sentiments positifs, à savoir la sérotonine et la dopamine. Ce sont les mêmes neurotransmetteurs qui sont libérés lorsque les gens mangent du sucre, ont des relations sexuelles ou reçoivent une notification sur leur téléphone.

De plus, l’esprit humain à un attrait pour la symétrie, les motifs, la répétition, ce qui, par exemple, faisait le succès autrefois du kaléidoscope. On parle aussi d’une fascination pour le geste manuel millimétré, synonyme de maîtrise, de contrôle. La vidéo satisfaisante répondrait donc à notre envie de perfection. D’autres chercheurs parlent également d’un effet légèrement hypnotisant de la répétition. Il nous permettrait de déconnecter brièvement du monde qui nous entoure. Nous éprouverions le même type de sensation apaisante en écoutant des sons répétitifs comme le son des vagues ou de la pluie. Regarder ces vidéos serait comme une sorte de massage cérébral.

Satisfaisant mais pour une personne sur deux

Si ces vidéos peuvent être un raccourci vers un état de béatitude et de méditation, ce n'est pas forcément le cas pour tout monde. Comme avec d'autres formes de gratification, tout le monde ne réagit pas neurologiquement et physiquement de la même manière. Selon une étude, environ la moitié des personnes interrogées ressentaient une certaine satisfaction en regardant ces vidéos, alors que l'autre pas. On espère donc que vous faites partie de ceux qui éprouvent du plaisir, parce qu'il n'y a pas de mal à se faire du bien.

Vidéo: watson