Vidéo: watson

Vous allez pouvoir jouer à Super Mario en vrai

Après le Japon, c’est au tour des Etats-Unis d’ouvrir leur parc d’attraction dédié à l’univers de Nintendo. Le plombier moustachu est à l'honneur dans des manèges et jeux interactifs qui donnent envie de vivre dans Super Mario.

Sorti il y a bientôt 40 ans, en 1985, Super Mario Bros reste, à ce jour, le jeu vidéo le plus connu et un des plus vendus au monde. Les aventures en 2D du petit plombier à la rescousse de la princesse Peach ont ouvert la voie à une myriade de jeux qui ont propulsé les personnages de Shigeru Miyamoto au rang d’icônes de la culture pop mondiale.

En 2021 ouvrait au Japon le premier Super Nintendo World, un parc d'attractions dédié à l'univers de Mario. Largement semblable à son grand frère d'Osaka au Japon, ce Royaume Champignon grandeur nature ouvrira ses portes le 17 février prochain et sera visitable dans une extension du parc Universal Studios Hollywood à Los Angeles.

Ce parc d'attraction situé à côté des studios de cinéma Universal propose, avant tout, des attractions inspirées de franchises cinématographiques, comme Harry Potter ou Jurassic World. Universal a collaboré avec Nintendo pour recréer de manière crédible cet univers fait de tuyauteries, de pièces d'or qui tournent et de cubes flottants. Un troisième Super Nintendo World a également prévu d'ouvrir ses portes en 2025 à Orlando en Floride.

Le Super Nintendo World d'Osaka a ouvert ses portes en 2021. Image: Universal Studios Japan

Des attractions immersives

Grâce à l'expertise de l'éditeur japonais, le parc propose une expérience immersive avec des manèges inspirés des jeux Super Mario, comme Yoshi's Adventure ou Mario Kart: Koopa's Challenge. Le lieu comporte également des cafés, des restaurants et des boutiques souvenirs. Dans le manège dédié au jeu de course, les visiteurs, équipés de lunettes de réalité augmentée, peuvent parcourir le château du méchant Bowser et tirer sur des ennemis qui s'affichent en relief dans leurs lunettes. Les attractions se veulent être de véritables jeux interactifs qui mêlent décors véritables, projections, écrans LED et réalité virtuelle.

«Ce sont toujours les mêmes défis que sur une console, mais cette fois dans la vraie vie» Jon Corfino, vice-président d'Universal Creative

Les curieux qui visitent le parc peuvent enfiler des bracelets interactifs qui suivront leurs activités numériques pendant leur promenade. Chacun peut alors accumuler des pièces et atteindre un score qui permet de se qualifier pour un affrontement avec le boss final durant leur exploration du parc, exactement comme dans un jeu Super Mario.

Mario bientôt au cinéma

Cette sortie en février 2023 coïncide également avec la sortie d'un film d'animation qui sortira le 29 mars. Universal Pictures, le studio de cinéma dont la maison mère contrôle le parc d'attractions, a vu les choses en grand, puisqu’elle a travaillé avec la société Illumination à qui l'ont doit Les Minions et Moi, Moche et Méchant, pour le film Super Mario Bros.

Ce long-métrage d'animation joue à fond la carte de la nostalgie et plonge le spectateur directement dans l'univers du jeu vidéo. Si le film bénéficie d'un engouement d'envergure, le choix du comédien qui double Mario en version originale a déçu de nombreux fans et créé un véritable tollé sur les réseaux sociaux. En effet, Chris Pratt, la star des Gardiens de la Galaxie et de Jurassic World prête sa voix au plombier et son interprétation de Mario, aperçue dans la bande-annonce, est bien loin de la voix enjouée et de l'accent italien que les joueurs ne connaissent que trop bien dans les jeux vidéo.

C'est la deuxième fois qu’Hollywood porte la mascotte de Nintendo à l’écran. La première tentative, Super Mario Bros, remonte à 1993 et est, pour ceux qui ne l'ont pas oubliée, considérée comme un nanar absolu, voire une des pires adaptations de l'histoire du cinéma.

Vous allez pouvoir visiter le Royaume Champignon de Super Mario 👇 Vidéo: watson

