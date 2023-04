Vidéo: watson

Et soudain, Snoop Dogg est entré sur le ring...

Le rappeur a galvanisé la foule durant son apparition au Wrestlemania, la grande messe annuelle du catch.

Le catch, c'est un peu comme le ballet, mais pour les beaufs. Un art chorégraphié qui fait le bonheur des Américains et des insomniaques devant RTL9. Lors du 39e Wrestlemania, qui se déroulait dans un format tenant sur un week-end, l'inimitable rappeur Snoop Dogg agissait à titre d’hôte durant l'événement, accompagné de Mike «The Miz» Mizanin.

Dimanche 2 avril, le rappeur s'est improvisé combattant. Devant plus de 81 000 spectateurs au SoFi Stadium de Los Angeles, The Miz a commencé à s’en prendre à Snoop Dogg à propos d’un combat survenu la veille. Sorti de nulle part (comme c'est souvent le cas), le catcheur Shane McMahon est ensuite venu défier the Miz. Snoop qui a laissé les deux hommes régler leurs comptes en se retirant du ring.

Après quelques secondes de match, Shane McMahon a perdu l’équilibre et a chuté, sa jambe semblant l'avoir lâché. Alors qu'il est évacué vers les coulisses, aidé par quelques arbitres et médecins, c'est Snoop Dogg qui s'est jeté sur The Miz afin d'offrir un peu d'action aux spectateurs. Le rappeur a frappé son adversaire, en plus de lui asséner un People's Elbow (connu pour être le geste signature de The Rock) et a remporté cette joute sous les hurlements de la foule galvanisée.

En conférence de presse, le catcheur star Triple H révélera que Shane McMahon s’est fait une déchirure du quadriceps. Il a également félicité Snoop Dogg pour le match improvisé:

« Je tire mon chapeau à Snoop. Vous savez, le fait d’avoir pris les choses en main et de s’être dit : ‘Oh, mec, il est blessé? D’accord, je vais arranger ça’. C’est un artiste né. Je connais Snoop depuis des années dans ce milieu et je sais quel genre de fan il est, mais ce soir, il s’est mis dans une situation différente de la mienne, du point de vue du respect qu’il m’inspire.» Triple H

Fightful, un média spécialisé, a confirmé que c'était une réelle blessure et que le match ne devait pas se dérouler ainsi. Par ailleurs, les officiels de la WWE ont félicité The Miz, Snoop Dogg et l'arbitre à leur arrivée en coulisse pour leur bonne gestion face à l'imprévu.

(sbo)

