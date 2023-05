Vidéo: watson

Savez-vous prononcer ces 10 mots imprononçables en anglais? Nous pas

Emily, la Canadienne anglophone de watson, a fait passer un test cruel à ses collègues: prononcer 10 mots simples et pourtant imprononçables de la langue de Shakespeare.

La langue anglaise est particulièrement sonore, au point qu'il existe même 14 sons que nous n'utilisons pas en français. Mais si cette particularité la rend «delightful» pour les anglophiles, cela peut vite tourner à la séance d'orthophonie pour ceux qui n'ont pas pris l'habitude de regarder leurs séries Netflix en VO.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus, c'est un véritable massacre linguistique pour nos collègues romands et alémaniques. Bienvenue donc à ce cours d'anglais qui vous permettra de briller en société en prononçant ces 10 mots pourtant simples et courants qui ne peuvent sortir que de la bouche d'un initié.

Squirrel

Ces petites créatures peuplent les parcs new-yorkais et londoniens par milliers et pourtant, ils sont un véritable défi à nommer. Les écureuils, qui se nomment sobrement squirrels en anglais, sont victimes de la succession des sons «squi» et du double «r» qui demande un effort de prononciation proche la gymnastique buccale, ainsi «skwi·ruhl» se transforme bien souvent en «skwiwel» pour nous autres.

Brewery

Le mot brewery (brasserie) est un vrai challenge phonétique qui met n'import quel locuteur dans le même état de prononciation qu'un britannique après cinq pintes. C’est la proximité entre les sons «w» et «r» qui pose problème pour notre palais francophone qui peine à faire la différence entre les deux. Brewery se prononce donc «broo·uh·ree», et non pas «brewewy» comme le fait Marie-Adèle.

Choir

Ce mot nous trahis par sa similitude apparente au verbe «choir» en français qui veut dire: Être entraîné vers le bas par son propre poids. En anglais, choir veut simplement dire «choral». Alors on respire un grand coup et tous en chœur, on prononce «kwai·uh».

Beach

C'est un des mots les plus connus en anglais et pourtant, il est massacré par la plupart des non-anglophones. S’il semble plutôt facile à prononcer en apparence, le mot beach, qui signifie «plage» en anglais, nous piège souvent par son «ea» que nous peinons à prononcer correctement. Beach se prononce «beech». En effet, le «ea» est un son «i» étendu, qui lorsqu'il est prononcé rapidement, se transforme en bitch, qui signifie «chienne» et qui, accessoirement, est une des insultes les plus communes de la langue anglaise.

Anesthetize

Un mot relativement proche du français et qui aura, comme la plupart, tendance à nous piéger. Ainsi, pour ne pas vous faire avoir, il suffit, comme lorsque vous êtes chez le dentiste et qu'il vous a anesthésié la bouche, de ne simplement pas articuler: «uh·nees·thuh·tiz».

Jewelry

Les bijoux, c'est beau, mais c'est un vrai calvaire en bouche. Comme pour brewery, il faut oublier les lettres pièges et se concentrer sur le son émis par ce délicieux «w» qui ne se prononce pas mais se souffle. Ainsi jewelry se prononcer «joo·uhl·ree»



Thousandts

Thousandts signifie «des milliers» et sa difficulté vient de l’assemblage du «th» et «ts» qui nécessite de placer sa langue sous le palais. L'astuce pour ne plus sombrer: le «th» se prononce comme un «s» lorsqu'il est à la fin, comme pour south, sinon on est sur un «t» classique. Ainsi: thousandts se dit «thau·zndz».

Rural

Encore un mot dérivé du français qui donne du fil à retordre en matière de prononciation, simplement parce qu'il ne se prononce pas comme il s’écrit. Pour parler de la vie dans les campagnes, il va falloir se mettre dans la peau d'un chat en colère et dire «ruor·ruhl».

Hedgehog

En anglais, le hérisson est la fusion des mots hedge qui signifie «buisson» et hog qui veut dire «cochon». Ainsi, il suffit de mettre les deux mots ensemble et le miracle a lieu. Hedgehog se prononce «hej·og».

Irregularly

Lui, c'est le boss final des mots imprononçables qui fait en sorte que votre langue ait un vrai problème de coordination. Pour prononcer irregularly comme il se doit, il va falloir de l’entraînement, en gardant à l’esprit que l’accent tonique se fait sur la deuxième syllabe. Ainsi «irrégulièrement» en anglais se prononce «uh·reh·gyoo·luh·lee»

