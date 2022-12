Vidéo: watson

Et vous? Ça va le chemin du travail? Pas trop de verglas?

L'hiver, il fait froid et surtout ça glisse. Voici une compilation des meilleures gamelles hivernales, en espérant bien sûr que si ça vous arrive, ça sera fait avec autant d'élégance.

«Debout les campeurs et ô les cœurs, n'oubliez pas vos bottes parce que ça caille aujourd'hui!» dit une voix enjouée sortie d'une radio qui vous ramène brutalement du pays des songes. Car oui, nous sommes en 2022, et vous avez encore un radio-réveil. Il est 7h, il fait encore nuit, la seule chose qui arrive un tant soit peu à vous sortir de la torpeur est le bruit assourdissant de la machine à café. Cette bulle malgré tout réconfortante, c'est chez vous et il va falloir en sortir.

Dehors, c'est le vrai monde, et le vrai monde, il est dangereux. Une seconde d'inattention et la moindre plaque de verglas peut vous envoyer au tapis, et ce, même si vous êtes un aficionado d'Holiday On Ice. Voici donc un petit film de prévention, pour vous rappeler que des semelles Vibram en hiver, c'est quand même vachement pratique.



Vidéo: watson

Si jamais, cet ours a une super méthode pour arriver jusqu'à la voiture:

Vidéo: watson

