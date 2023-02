Elle n'aurait pas dû filmer ce singe

De plus, cet incident survient seulement quelques semaines après une autre altercation avec un singe dans le même zoo. Alors qu'une femme se tenait à l'extérieur de la barrière de sécurité, un chimpanzé à commencer à la suivre pour lui lancer des amas de boue alors qu'elle marchait autour du périmètre. Il a raté sa cible au détriment d'un autre visiteur qui n'a pas réussi à esquiver l'attaque. On ne sait pas si ces deux incidents ont été causés par le même singe, mais visiblement, les chimpanzés du zoo de Nanning n'aiment pas trop qu'on les filme.

Le zoo de Nanning a déclaré aux médias locaux qu'ils enquêtaient sur l'affaire et ne pouvaient pas commenter avant que le rapport ne soit terminé. L'incident a provoqué un débat houleux parmi les amateurs de primatologie, certains d'entre eux accusant les touristes de rendre les singes agressifs avec leur comportement alors que d'autres ont exprimé leur inquiétude face à ces attaques et souhaiteraient les voir enfermés.

Sur les images, on voit le singe, sautiller d'excitation avant d'effectuer son geste. Un tir parfait qui, en plus de mettre KO sa pauvre victime, a fait chuter son smartphone dont l'écran s'est brisé à l'impact.

