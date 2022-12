Vidéo: watson

L'ascenseur de watson en panne: qui est le plus rapide dans les escaliers?

Comme l'ascenseur de chez watson est en panne depuis une semaine, quatre grandes gueules de la rédaction se sont lancées un défi: monter le plus rapidement possible les 6 étages.

Team watson Suivez-moi

Depuis maintenant plus d'une semaine, l'ascenseur de l'immeuble de nos locaux, à Lausanne, est en panne. Résultat, on monte les six étages à pied et on arrive au bureau en sueur et essoufflés comme des carlins.

Très vite, plusieurs grandes gueules de la réaction de watson ont prétendu monter plus rapidement que les autres les six étages à pied. Marine, Marie-Adèle, Fred et Julien se sont lancés dans une course de vitesse (oui, ça bosse dur). Chacun y est allé de sa technique: Julien a foncé comme une tornade, Fred a utilisé ses jambes de deux mètres pour enjamber les marches quatre à quatre, Marie-Adèle a utilisé la technique des mains ciseaux et Marine a opté pour le pas à pas.

Une seule règle: interdiction de s'aider de la rampe. Vous noterez que Fred triche un peu au tout début. Je dis ça, je dis rien.

Vous pensez savoir qui de Marine, Marie-Adèle, Fred et Julien a gagné? Regardez la vidéo pour le découvrir.

